Totò Cascio malattia: cosa è la retinite pigmentosa

Cos’è la retinite pigmentosa di cui soffre Totò Cascio? Scopriamo tutto sulla malattia del protagonista di Nuovo Cinema Paradiso.

Lo ricordiamo nel capolavoro Nuovo Cinema Paradiso, che è valso a Giuseppe Paradiso la vittoria del Premio Oscar nel 1990. Ora rivedremo Totò Cascio nel corto A Occhi Aperti, che esplora la malattia rara di cui soffre: la retinite pigmentosa. L’ex protagonista di Nuovo Cinema Paradiso racconta la sua testimonianza sulla malattia, mostrando cosa vuol dire convivere con un male raro con quello di cui soffre. Ma cos’è, nello specifico, la retinite pigmentosa di cui soffre Totò Cascio? Scopriamolo.

Cos’è la retinite pigmentosa di cui soffre Totò Cascio

Si tratta di una malattia genetica dell’occhio che investe l’epitelio pigmentato e la retina. Solitamente è genetica, ma può anche essere acquisita e dovuta a una carenza di Vitamina A. Tra i primi sintomi della malattia c’è la riduzione della vista, fino alla cecità notturna, e l’incedere della malattia può avvenire a diverse velocità e può portare alla cecità, ma può anche arrestarsi prima, indebolendo significativamente la vista, ma non rendendo completamente cieco il soggetto affetto.

I sintomi sono dunque la perdita della visione notturna e di quella periferica, poi a livello più specifico ci sono una serie di segni, visibili da degli specialisti, che indicano la presenza della malattia. Non esiste ancora un trattamento per la retinite pigmentosa, nonostante negli ultimi tempi siano stati fatti dei progressi significativi nel rallentamento dell’avanzare della malattia. Ancora non esiste però una cura per guarire dalla retinite pigmentosa, per cui chi ne è affetto ha l’unica via di conviverci e di provare a rallentare, per quanto possibile, i sintomi.

In collaborazione con Telethon, Rai Cinema prova a sensibilizzare il pubblico su questa malattia raccontando la vicenda di Totò Cascio, nella speranza di dare una spinta importante per sostenere la ricerca per trovare un modo di curare la retinite pigmentosa.

