Uno di noi sta mentendo: trama, cast e sequel

Fa il suo esordio Uno di noi sta mentendo, serie TV scritta da Erica Saleh, basata sull’omonimo romanzo best seller di Karen M. McManus. Tutto ruota intorno a cinque ragazzi nella stessa aula di scuola, costretti a scontare una punizione.

Se The Breakfast Club avesse avuto un tono più dark e meno comedy si sarebbe trasformato probabilmente in Uno di noi sta mentendo. Un’ora di punizione si trasforma in qualcosa di spaventoso. Cinque ragazzi entrano in un’aula e soltanto in quattro ne escono vivi.

Uno di noi sta mentendo, trama e cast

La trama è ambientata principalmente in un liceo, il Bayview High. Qui facciamo la conoscenza di cinque ragazzi, tutti molto diversi tra loro. Si ritrovano, per motivi svariati, a dover trascorrere insieme un’ora di punizione nella stessa aula. Si tratta di Bronwyn, studentessa modello, del bad boy Nate, la reginetta del ballo Addy, il classico emarginato Simon e il giovane ben educato Cooper. Di colpo Simon crolla sul pavimento e muore, dando il via a una serie di indagini su quello che sembra essere un omicidio. Qualcuno poteva avercela a morte con la vittima, che aveva creato un’app di gossip per spiare e ottenere informazioni private sui suoi compagni. Tutti sono dei sospettati e qualcuno sta mentendo.

Ecco il cast di Uno di noi sta mentendo:

Marianly Tejada: Brownyn Rojas

Chibuikem Uche: Cooper Clay

Cooper van Grootel: Nate McCauley

Annalisa Cochrane: Addy Prentiss

Mark McKenna: Simon Kelleher

Jessica McLeod: Janae

Melissa Collazo: Maeve

Barrett Carnahan: Jake

Uno di noi sta mentendo, sequel

La storia di Uno di noi sta mentendo probabilmente non si concluderà con la prima stagione. È facile pensare come uno show così promettente venga allungato, aggiungendo dettagli e nuove prospettive al romanzo di Karen M. McManus.

L’autrice ha inoltre pubblicato un sequel di Uno di noi sta mentendo. Il titolo è Uno di noi è il prossimo, direttamente connesso al primo, divenuto un caso editoriale dopo la pubblicazione nel 2017 negli Stati Uniti. La trama del secondo romanzo è ambientata un anno dopo gli eventi del primo. In America è stato pubblicato nel 2020 e arriverà anche in Italia per Mondadori. I fan della saga potranno inoltre apprezzare anche il terzo e ultimo capitolo della saga, dal titolo One of us is back, ovvero Uno di noi è tornato. Si attende questo volume per il 2023.

Uno di noi sta mentendo streaming

Uno di noi sta mentendo promette d’essere una delle serie più apprezzate e discusse di questa prima parte del 2022. Grande hype da parte del pubblico, che avrà modo di seguire gli episodi su Netflix, a partire da venerdì 18 febbraio. Non occorre far altro che collegarsi al proprio account, con l’app visibile da smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

