Antonio Cassano, chi è la moglie: una sportiva

Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata di Antonio Cassano. Sposato da 2010 con Carolina Marcialis, un nome che potreste facilmente aver già sentito, essendo anche lei una famosa sportiva.

Chi è Carolina Marcialis? Com’è nata la storia d’amore con Antonio Cassano? Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei e questa coppia di sportivi.

Carolina Marcialis, chi è la moglie di Cassano

Carolina Marcialis è nata a Genova il 4 febbraio 1991. È una pallanuotista molto affermata, difensore della C.S.S. Verona. Ha mosso i primi passi da professionista nel Nervi, passando dalla serie C alla serie A1. Convocata in nazionale con le giovanili, è riuscita a imporsi, conquistando con la sua squadra l’argento agli Europei Under 19 nel 2007 e l’oro agli Europei Under 17 nel 2008.

Nel 2010 ha sposato Antonio Cassano e la sua vita è di fatto cambiata. La coppia ha avuto due figli, Christopher nel 2011 e Lionel nel 2013. La Marcialis ha deciso di prendersi una lunga pausa, dal 2010 al 2016, così da potersi concentrare sulla propria famiglia. Una scelta di vita, dunque. Nel 2016 è però tornata in acqua, giocando per la Locatelli Genova in A2 e mettendo a segno ben 47 gol, pur allenandosi appena una volta a settimana, dovendosi dividere tra bambini e piscina.

Una scommessa decisamente vinta, grazie al suo carattere ferreo. Dal 2017 al 2020 ha giocato per Rapallo e oggi è difensore del Verona. Nel 2019 si è inoltre guadagnata la sua prima convocazione nel Setterosa.

Carolina Marcialis e Antonio Cassano, vita privata

Carolina Marcialis e Antonio Cassano hanno quasi 10 anni di differenza. Lui è infatti nato nel 1982 mentre lei è del 1991. Sono una coppia molto affiatata, che hanno fatto delle loro differenze un punto di forza.

Si può dire che la pallanuotista abbia di fatto cambiato la vita dell’ormai ex calciatore. La carriera di Cassano è sempre stata burrascosa. Basti pensare che una volta arrivò alle mani con Marcello Lippi. Anche la sua vita sentimentale è stata ricca di alti e bassi. Nei primi anni Duemila i paparazzi lo attendevano appostati fuori ai locali, in attesa che, come sempre, si mostrasse con donne differenti ogni sera.

Tutto è cambiato dopo aver conosciuto Carolina Marcialis. Il loro fidanzamento è stato breve e, con sorpresa di tutti, si sono sposati nel 2010. Si sono uniti con una cerimonia mista, essendo lui ateo. Si può dire che lei sia la parte razionale della coppia. Ciò non vuol dire che non sia una dura. Ancora si ricordano i suoi tweet al veleno quando il suo Antonio era costretto alla panchina. Al suo fianco, però, Cassano ha chiaramente trovato la serenità a lungo agognata.

