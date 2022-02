Casino Royale: trama, cast e dove è stato girato

Casino Royale è senza dubbio uno dei film migliori della serie di 007 tra quelli con Daniel Craig nei panni di James Bond. La pellicola è diretta da Martin Campbell e ha esordito al cinema nel 2006, proponendo una versione differente dello storico personaggio.

Casino Royale ha introdotto una un modo nuovo di approcciarsi al personaggio di James Bond. Si è infatti deciso di dare maggior peso alla linea narrativa orizzontale, proponendo un’evoluzione del personaggio attraverso i vari film. Dal primo all’ultimo la spia interpretata da Daniel Craig si mostra all’interno di un processo di evoluzione e, al tempo stesso, espiazione. Tutto ciò rende Casino Royale quasi rivoluzionario, così come la scelta di un attore dall’aspetto e dai modi più “rozzi” rispetti al passato.

Casino Royale, trama e cast

Casino Royale ci propone un nuovo James Bond, visto nella prima fase della sua carriera da spia. È intento a guadagnarsi la propria licenza di uccidere. Inviato in Madagascar, deve scovare un mercenario implicato nell’organizzazione di un attentato. Ripreso dalle telecamere mentre commette un reato, viene sollevato dall’incarico. 007 decide però di indagare per conto suo. Scopre che l’attentato è stato affidato a un altro operativo e che il mandante è il banchiere Le Chiffre.

Questi scommette con il denaro di potenti criminali internazionali. Il salvataggio di Bond, che ha sventato l’attentato, lo ha indebitato per centinaia di milioni. Per rientrare del debito, Le Chiffre organizza un tornero di Texas Hold’em presso il Casino Royale in Montenegro. La quota di partecipazione è 10 milioni di dollari. Bond dovrà riuscire a batterlo per metterlo alle strette e costringerlo a collaborare. Proverà inoltre ad avere salva la vita.

Ecco il cast di Casino Royale:

Daniel Craig: James Bond

Eva Green: Vesper Lynd

Mads Mikkelsen: Le Chiffre

Judi Dench: M

Jeffrey Wright: Felix Leiter

Giancarlo Giannini: René Mathis

Caterina Murino: Solange Dimitrios

Simon Abkarian: Alex Dimitrios

Isaach De Bankolé: Steven Obanno

Jesper Christensen: Sig. White

Ivana Miličević: Valenka

Tobias Menzies: Villiers

Claudio Santamaria: Carlos

Ludger Pistor: Mendel

Malcolm Sinclair: Dryden

Clemens Schick: Kratt

Joseph Millson: Carter

Tom Chadbon: agente di cambio

Christina Cole: centralinista

Sébastien Foucan: Mollaka

Casino Royale, dove è stato ambientato

Casino Royale, film de 2006 della saga di James Bond, vede 007 viaggiare attraverso svariati Paesi, Italia compresa. É dunque interessante scoprire dove sia stato in effetti girata questa pellicola. Scopriamo se tutte le location corrispondono esattamente ai luoghi citati nel film.

Le riprese sono iniziate il 30 gennaio 2006. Tutto ha avuto inizio con alcuni ciak a Londra, per poi proseguire con Praga. È qui che viene inscenato il fallito attentato, che nell’albergo dovrebbe avvenire presso l’aeroporto di Miami. La città presta i suoi luoghi magnifici anche per l’albergo veneziano dove Bond e Vesper alloggiano. La produzione ha poi condotto cast e crew alle Bahamas, principalmente a Nassau.

Gli esterni del Casino Royale e dell’Hotel Splendide hanno portato la lavorazione nuovamente in Repubblica Ceca, precisamente nelle cittadine di Karlovy Vary e Loket. Gli interni sono stati invece girati a Londra. L’ultima parte della produzione è stata poi dedicata all’Italia e alle sue meraviglie:

Villa del Balbianello, Lago di Como: è qui che Bond e Vesper si ritirano, con tanto di bacio sotto il celebre balcone

Villa Castello, Lago di Como

Bacino San Marco, Venezia: qui Bond approda con la sua barca

Canal Grande, Venezia

Mercato del Pesce di Rialto, Venezia

Piazza San Marco, Venezia

Conservatorio Benedetto Marcello, Venezia

