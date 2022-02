Il Cantante Mascherato chi è stato eliminato 18 febbraio: due maschere svelate

Chi è uscito ieri sera 18 febbraio da Il Cantante Mascherato? Due le maschere svelate, l’Aquila e il Cavalluccio: sorprendente chi è stato eliminato

La seconda puntata de Il Cantante Mascherato è stata all’insegna dello show e della canzone italiana. Tanti i duetti di altissimo spessore introdotti dalla conduttrice del programma Milly Carlucci. La giuria, composta da Flavio Insinna, Arisa, Caterina Balivo e a sorpresa Iva Zanicchi che ha sostituito Francesco Facchinetti, è stata particolarmente sagace. Gli indizi lasciati anche sui social e nei nostri articoli su chi si cela dietro le maschere hanno incuriosito particolarmente anche il pubblico in studio con le detective del popolo Sara Di Vaira e Rossella Erra, sempre più astute e preparate. Chi è stato eliminato ieri sera non è purtroppo un solo grande talento. Le maschere svelate de Il Cantante Mascherato del 18 febbraio sono state, come da regolamento, due. L’Aquila al ballottaggio e il Cavalluccio Marino a fine puntata. Scopriamo chi è il cantante che si celava dietro alle maschere eliminate.

Il Cantante Mascherato eliminato ieri sera 18 febbraio: chi era l’Aquila

La prima maschera ad essere eliminata ieri sera 18 febbraio è stata l’Aquila che ha perso il ballottaggio con il Pesce Rosso. Dietro la maschera si nascondeva Alba Parietti. La showgirl aveva provato in settimana a confondere le acque dichiarando durante La Vita in Diretta di non essere lei l’Aquila. Anche il figlio Francesco Oppini si era esposto in una storia instagram dicendo che la mamma non poteva essere l’Aquila. In realtà gli indizi e la prima esibizione avevano subito fatto pensare sia alla giuria che al pubblico che fosse Alba Parietti la cantante da mascherare.

Ieri sera 18 febbraio svelata la maschera dell’aquila al ballottaggio, Alba Parietti che c’era dietro ha dichiarato di essersi divertita tantissimo e che quella del programma di Milly Carlucci è stata un’esperienza surreale. È iniziato così lo show con le maschere in gara che si sono sfidate tra di loro con dei duetti su brani differenti con lo stesso artista. La Volpe e il Camaleonte hanno cantato con Dodi Battaglia sulle note di Tanta Voglia di Lei e Piccola Katy. Tra le ipotesi della giuria oltre a Paolo Conticini, anche Luca Ward come identità del cantante che si cela dietro la maschera della Volpe.

Il Pastore Maremmano ed il Drago si sono invece sfidati sulle note di Io che non vivo e Altrove con Morgan. Il più accreditato ad essere il Pastore resta Riccardo Fogli. Il Pinguino e la Lumaca si sono affrontati insieme a Paolo Belli, in qualità di ospite, con Sotto questo sole e La prima cosa bella. Da parte della giuria, indizi alla mano, pochi dubbi: il Pinguino è Pupo e la Lumaca sono i Gemelli di Guidonia. Iva Zanicchi si è svestita dei panni di giurata per esibirsi con SoleLuna e Medusa sulle note di Testarda io e Zingara.

Tra le ipotesi più accreditate Malgioglio nei panni di SoleLuna e Bianca Guaccero in quelli della Medusa. Cavalluccio Marino e Pesce Rosso hanno cantato con Peppino Di Capri Saint Tropez e Un grande amore e niente più, queste due le maschere più enigmatiche della serata che hanno letteralmente mandato in confusione i telespettatori indecisi sulla loro identità.

Il Cantante Mascherato eliminato ieri sera 18 febbraio: chi era il Cavalluccio Marino

Subito dopo le esibizioni sia i detective del popolo che i telespettatori su Twitter si sono particolarmente incuriositi su due maschere in particolare: la Volpe e Pesce Rosso. Una perché per tutti l’identità è scontata, l’altra perché è particolarmente complicato individuarla. Gli indizi per quest’ultima portano a Valeria Marini ma in tanti hanno dei dubbi sulla voce. Il Pesce Rosso potrebbe, per intonazione e modo di cantare, essere Stefania Orlando. Nel frattempo il tempo scorreva per individuare l’eliminato di ieri sera 18 febbraio.

Al termine del talk su chi si cela dietro le maschere, è arrivato per i giudici il momento di mandare tre concorrenti al ballottaggio. Nella puntata del 18 febbraio sono stati scelti Pesce Rosso, Cavalluccio Marino e Drago. A perdere la sfida al televoto è stato il Cavalluccio Marino che così è stato eliminato ed è uscito dal programma. La protagonista del giù la maschera che ha svelato così la sua identità è stata particolarmente sostenuta da Caterina Balivo che ha trovato ingiusta l’eliminazione. Il cantante dietro la maschera del Cavalluccio Marino è Cristina D’Avena.

