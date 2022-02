Irene Ferri chi è il marito dell’attrice: ci sono voluti 17 anni!

Irene Ferri, chi è il marito dell’attrice protagonista della fiction Fosca Innocenti: scopriamo tutto sull’uomo e sulla loro storia d’amore.

Irene Ferri è una delle protagoniste della nuova fiction di Canale 5, Fosca Innocenti, e sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata di sabato 18 febbraio 2022. Per l’occasione, dunque, andiamo a scoprire qualcosa in più sulla vita privata dell’attrice, in particolare su suo marito e sulla loro storia d’amore, con un lunghissimo fidanzamento coronato finalmente nel matrimonio dopo ben 17 anni.

Irene Ferri, chi è il marito

Nel 2014 Irene Ferri ha sposato l’imprenditore Costanzo Gianni dopo parecchi anni di fidanzamento e due figli, Adriano e Frida, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2012. Non si conoscono molte informazioni sull’uomo, che è una figura che rimane poco nota al mondo dello spettacolo. La parte più nota della vita di Costanzo Gianni è proprio quella relativa al suo amore con la famosissima attrice Irene Ferri: i due si conoscono nel 1997 e nonostante le loro vite completamente opposte riescono a far funzionare alla grande la loro relazione.

Il fidanzamento va avanti a lungo, ben 17 anni, durante i quali i due diventano anche genitori dei piccoli Frida e Adriano. Poi, nel 2014 Irene e Costanzo decidono finalmente di convolare a nozze, celebrando il matrimonio con il rito civile al Campidoglio. Dopo la cerimonia, la coppia ha festeggiato presso la villa di famiglia insieme a parenti e amici.

Oggi i due vivono insieme il loro matrimonio insieme ai due figli che ormai stanno diventando grandi. Adriano, nato nel 2007, ha ormai 24 anni, mentre Frida ne ha 19. Permangono le domande circa la vita lavorativa dell’uomo, mentre conosciamo ovviamente molto bene Irene Ferri, che in questo periodo è protagonista di Fosca Innocenti su Canale 5, dove interpreta il ruolo della PM Giuliana Perego.

