Lorenzo Insigne chi è la moglie: è geloso pazzo di lei

Andiamo alla scoperta di qualche dettaglio della vita privata di Lorenzo Insigne, ospite di C’è posta per te: chi è la moglie del calciatore partenopeo.

Tra gli ospiti della puntata di sabato 19 febbraio di C’è posta per te c’è Lorenzo Insigne, calciatore del Napoli e della Nazionale italiana, con cui ha vinto in estate l’Europeo. Siamo abituati a vederlo in campo, ora lo vedremo in uno studio televisivo e andiamo quindi a scoprire qualche dettaglio della sua vita privata, in particolare su sua moglie, di cui Lorenzo Insigne è gelosissimo.

Lorenzo Insigne: chi è la moglie

Si chiama Genoveffa Darone, Jenny come ama farsi chiamare, la moglie di Lorenzo Insigne. Anche lei, come il marito, è nata a Napoli e i due si conoscono sin da adolescenti, ma non stanno insieme da allora. Col passare del tempo infatti si erano persi di vista, ma poi grazie ad alcuni amici comuni si sono ritrovati e il 31 dicembre 2012 si sono sposati, dopo appena 7 mesi di fidanzamento.

Jenny è classe 1993, nata il 24 settembre, ed è mamma di due figli, Carmine e Christian. Il primo è nato nel 2013, il secondo nel 2015 e tutti si chiedono già se vorranno diventare calciatori come il papà, o se magari sceglieranno una via diversa. Jenny invece lavora insieme alla cugina in un negozio che è specializzato in prodotti per la cura dei capelli ed è anche molto attiva sui social.

Tempo fa Jenny è stata protagonista con la sua apparizione a Le Iene di uno scherzo al marito, che ha mostrato tutta la sua gelosia. Lo scherzo è diventato presto virale ed è valso alla moglie del numero 24 del Napoli un enorme seguito sui social media. Tramite il profilo di Jenny possiamo conoscere alcuni momenti della quotidianità di Lorenzo Insigne.

