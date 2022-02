Lorenzo Insigne patrimonio: quanto guadagna il calciatore all’estero

Lorenzo Insigne è tra gli ospiti della puntata di sabato 19 febbraio di C’è posta per te: scopriamo quanto guadagna il calciatore.

Dal prato di gioco agli studi di Mediaset: Lorenzo Insigne in una veste insolita, ovvero quella dell’ospite televisivo. Il calciatore napoletano è stato protagonista infatti della puntata di sabato 19 febbraio di C’è posta per te. Negli ultimi tempi è stato al centro delle voci di mercato con l’addio al Napoli e la firma sul contratto che lo legherà al Toronto. Proprio per questo in tanti si domandano le cifre che andrà a guadagnare. Andiamo a scoprire il patrimonio di Lorenzo Insigne e quanto guadagnerà all’estero.

Lorenzo Insigne: il patrimonio

Negli ultimi tempi Lorenzo Insigne è stato al centro di parecchie polemiche circa il suo rinnovo di contratto. Il calciatore ha infatti deciso di non rinnovare con i partenopei, accettando la corte del Toronto e guadagnando un ricco contratto a partire dalla prossima stagione. Il campione d’Europa infatti passerà dai 4 milioni e mezzo annui che percepisce al Napoli ai circa 8 che costituiranno il suo ingaggio al Toronto. Uno stipendio stellare dunque, che permetterà al calciatore di aumentare vertiginosamente il suo patrimonio.

Il contratto stellare firmato da Insigne per i prossimi anni è la ciliegina sulla torta di una carriera di grandissimi guadagni. Nella sua permanenza al Napoli, il calciatore è passato a guadagnare dai 0,7 milioni annui dei primi due anni ai 4,6 degli ultimi quattro. In totale, in 10 stagioni al Napoli, Lorenzo Insigne ha guadagnato circa 27 milioni di euro. Cifra a cui devono aggiungersi gli altri guadagni della carriera di un calciatore, dai premi per i trofei e gli obiettivi raggiunti a tutti i ricavi derivanti da altre attività collaterali come quelle di sponsorizzazione. Insigne è inoltre un giocatore molto popolare anche sui social, altra fonte di guadagno.

Insomma un patrimonio decisamente non indifferente quello di Lorenzo Insigne, che aumenterà ancora di più con la sua avventura al Toronto, che avrà inizio a partire dalla prossima stagione.

