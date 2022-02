Adriana Volpe, scopriamo chi è l’ex marito della showgirl, Chicco Cangini: tutta a verità sul loro divorzio.

Facciamo un bel tuffo nel passato e andiamo a ripercorrere il primo matrimonio di Adriana Volpe, quello molto breve con Chicco Cangini. Un’unione durata molto poco, appena 4 mesi, che ha fatto parlare molto proprio per la celerità con cui si è esaurita. Vediamo dunque chi è l’uomo e cos’è successo tra i due ex coniugi.

Adriana Volpe, chi è l’ex marito Chicco Cangini

Sono passati ormai più di venti anni dal primo matrimonio di Adriana Volpe. La donna al tempo aveva 27 anni e ha sposato l’imprenditore Chicco Cangini, ma il matrimonio tra i due è durato appena quattro mesi. La vicenda è avvolta intorno al mistero, non si conoscono le ragioni della separazione, né sappiamo molto sull’uomo. Adriana Volpe non ne parla praticamente mai, sappiamo che i due si sono sposati poco dopo essersi conosciuti e forse la scelta è stata avventata, considerando il divorzio dopo appena quattro mesi.

Di Chicco Cangini sappiamo che è un imprenditore, ma la sua riservatezza non lascia trapelare molte informazioni. Ha diverse attività nella riviera romagnola e nel 2012 ha preso in gestione una delle discoteche più famose d’Italia, il Pineta a Milano Marittima. Oggi Chicco non è più il proprietario della discoteca e non sappiamo bene in cosa consistano le sue attività imprenditoriali, ma sappiamo che ha conoscenze sparse in tutto il mondo dello spettacolo.

Per quanto riguarda Adriana Volpe, dopo il divorzio con Chicco Cangini la donna è convolata nuovamente a nozze, nel luglio 2008 con l’imprenditore svizzero Roberto Parli, con cui ha anche avuto una figlia, Gisele, nel 2011. Anche questo matrimonio però è giunto a termine, con la coppia che ha deciso di separarsi nel 2020.

