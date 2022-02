Ezio Greggio chi è la fidanzata: 38 anni di differenza

Scopriamo i dettagli della vita privata di Ezio Greggio: chi è la fidanzata del noto conduttore televisivo.

Ezio Greggio è sicuramente uno dei volti più noti della televisione italiana, con alle spalle una lunghissima carriera in televisione ed esperienze anche nel cinema. Andiamo però alla scoperta di qualche dettaglio sulla vita privata di Ezio Greggio, in particolare sulla sua fidanzata, molto più giovane rispetto al conduttore.

Ezio Greggio, chi è il marito

Si chiama Romina Pierdomenico la dolce metà di Ezio Greggio e tra i due ci sono ben 38 anni di differenza. I due stanno insieme da tre anni e sono felicissimi, alla rivista Chi il conduttore ha espresso tutta la sua gioia per il fidanzamento con Romina, rivelando di pensare solo a loro stessi e non a nozze o figli. Ezio ha infatti alle spalle un matrimonio durato venti anni con Isabel Bengochea, da cui sono nati due figli: Giacomo e Gabriele. Dopo la fine del matrimonio, il conduttore ha ritrovato l’amore: scopriamo chi è Romina Pierdomenico.

La donna ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo nel 2012, quando ha partecipato a Miss Italia, posizionandosi al secondo posto della kermesse alle spalle di Giusy Buscemi. Da lì ha iniziato a lavorare in televisione, prima occupandosi di programmi per bambini su Rai Gulp. Poi vestendo i panni della tentatrice nel reality Temptation Island. La donna ha anche cercato l’amore a Uomini e Donne, corteggiando il tronista Amedeo Barbato.

L’amore poi è arrivato per Romina Pierdomenico, che ha incontrato Ezio Greggio a Montecarlo dopo aver scambiato diversi messaggi su Instagram. L’incontro però, come raccontato dall’uomo, è avvenuto per caso, non era stato programmato. Da lì quindi è scattata la scintilla e Romina ed Ezio ora sono felicemente fidanzati, nonostante la grande differenze d’età.

