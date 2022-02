Perché Enzo Iacchetti non c’è più a Striscia la Notizia: la verità

Sul bancone di Striscia la Notizia arriva la regina degli ascolti del weekend: Silvia Toffanin. In tanti si chiedono: perché Enzo Iacchetti ha lasciato Striscia? Cosa sta facendo? Scoprilo con Contrataque

Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio sono la coppia iconica di Striscia la Notizia. Il programma di Antonio Ricci ci ha abituato, però, ormai da tempo immemore ad una conduzione ciclica. L’ultima volta che i conduttori del tg satirico sono stati per l’intera stagione gli enzini nazionali è stato lo scorso anno. Per questa stagione invece Enzo Iacchetti ha salutato anzitempo i telespettatori.

Al suo posto per un determinato periodo di tempo Silvia Toffanin, vero e proprio fenomeno in casa Mediaset. Verissimo è uno dei programmi più visti del palinsesto e quest’anno continua a macinare ascolti sempre più alti, mentre risulta anche per il sentiment del pubblico social anche tra le conduttrici più apprezzate per professionalità e personalità. Perché Enzo Iacchetti ha lasciato Striscia la Notizia?

Perché Enzo Iacchetti ha lasciato Striscia la Notizia?

Ha lasciato Striscia la Notizia per dedicarsi ai suoi nuovi impegni Enzo Iacchetti. Infatti torna finalmente a teatro con Bloccati dalla Neve – La genesi, commedia teatrale con Vittoria Belvedere e con la regia di Enrico Lamanna. Negli ultimi giorni Enzo Iacchetti, sul suo profilo Instagram, ha pubblico uno scatto del copione mentre era alle prese con le prove.

Nella carriera di Enzo Iacchetti c’è anche un’altra sorpresa in cantiere per i suoi fan. In un’intervista a DIPIU’ TV risalente allo scorso dicembre aveva dichiarato che dopo Striscia la Notizia si sarebbe dedicato agli appunti sul suo comodino. Un copione per un film. Enzino ha deciso di realizzare un progetto che ha in cantiere da tempo, essere il regista cinematografico di un film nato da un suo soggetto. Ha già la bozza di copione e i nomi degli attori da chiamare.

Iacchetti è diventato conduttore di Striscia la Notizia nel 1994. Mentre stava partecipando ad una puntata del Maurizio Costanzo Show, di cui era ospite fisso, ha ricevuto la chiamata di Antonio Ricci. A fare il suo nome al patron del tg satirico, Ezio Greggio.