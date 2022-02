Francesco Monte Ana Mena: lo sfogo della spagnola

Ad Una Voce per San Marino durante l’esibizione di Francesco Monte, concorrente, la cantante spagnola Ana Mena si è sfogata su Twitter. E’ polemica

Una Voce per San Marino è il programma andato in onda su San Marino RTV. Come ogni anno il vincitore del contest si aggiudica un posto all’Eurovision Song Contest per rappresentare la Repubblica Sanmarinese. L’anno scorso è toccato alla cantante Senhit mentre per l’Italia nel 2022 sul palco internazionale della kermesse gareggeranno Mahmood e Blanco con la canzone, vincitrice di Sanremo 2022, Brividi.

Dopo la vittoria all’Eurovision dei Maneskin e il conseguente ritorno della kermesse in Italia, a Torino il 14 maggio, ha fatto gola essere concorrente di Una Voce per San Marino. Tra gli altri è stato concorrente anche l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte ed è stato subito polemica con Ana Mena, scopriamo perché

Francesco Monte Ana Mena: la polemica vola su Twitter

Anche Trash Italiano sui social lo ha notato. Ana Mena su Twitter si è tolta un sassolino dalla scarpa mettendo di nuovo in scena una forte polemica con Francesco Monte. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, scartato dal Festival di Sanremo 2022, dopo l’esclusione aveva criticato la scelta di inserire tra i concorrenti una spagnola come Ana Mena. Il regolamento lo prevede, è importante infatti che la canzone sia italiana non che lo sia chi segue il brano.

Francesco Monte non si è arreso e ha continuato la polemica. Durante Sanremo 2022 ha aperto un sondaggio chiedendo se la sua canzone proposta per la kermesse musicale era più bella o più brutta di Duecentomila ore. Sembrava che Ana Mena avesse incassato il colpo senza replicare invece, astutamente, ha aspettato il momento esatto in cui si esibiva l’ex tronista sul palco di Una voce per San Marino. In quell’istante ha twittato “Ahahahahah sto volando”. In tanti sui social si sono divertiti nel citare l’episodio attendendo una nuova puntata della polemica tra Ana Mena e Francesco Monte.

