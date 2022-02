Gf Vip, bacio tra Soleil e Delia: la grave reazione dei concorrenti

Durante il wild party di ieri sera Delia e Soleil si scambiate un bacio appassionato in giardino. La Sorge è poi scoppiata in lacrime delusa da Alex. La reazione dei gieffini non si è fatta attendere

Le ultime notizie sul Gf VIP sono all’insegna del triangolo tra Alex, Delia e Soleil. La Sorge sembrava aver messo la parola fine al rapporto con il suo amico da chimica artistica ma nel corso di queste ore si stanno consumando scene che nemmeno i fan più accaniti dei gieffini in questione potevano immaginare. Prima Delia e Soleil si sono scambiate un bacio appassionato durante il wild party a tema giungla, poi Alex ha avuto un duro scontro con la bionda gieffina che spalle al muro ha confessato il suo amore per l’attore di Centovetrine, salvo definirlo il solito sentimento di altra forma che da mesi la sta tormentando causandole non poche sofferenze.

Le ultime che arrivano dalla Casa del Grande Fratello VIP sono le reazioni sconvolgenti degli altri concorrenti al bacio tra le due donne di Belli con la Sorge in crisi. Scopriamo nel dettaglio cosa sta succedendo in queste ore a poco dalla puntata di domani in prima serata 21 febbraio con Alfonso Signorini.

Ultime notizie GF VIP, la reazione al bacio tra Delia e Soleil

Le immagini che stanno facendo il giro dei social sono eloquenti. Facciamo un passo indietro ci circa 12 ore per analizzare i fatti accaduti nella Casa del Grande Fratello VIP. Sabato 19 febbraio il Gf regala ai concorrenti la possibilità di organizzare e partecipare ad un wild party in costume, una festa che ricorda dai costumi Amazzoni a abitanti delle tribù della giungla. Durante i balli scatenati la Duran raggiunge in giardino la Sorge e dopo un breve dialogo Delia e Soleil si scambiano un lungo bacio appassionato.

Poco dopo l’influencer italo-americana confessa a Sophie la dinamica dell’effusione. Lei diceva alla modella venezuelana che sentiva delle vibrazioni negative e così la moglie di Alex Belli ha detto di volersene liberare. Per farlo ha deciso cosi di avvicinarsi a lei e baciarla. Già nel video che circola sui social si sente la voce di Davide Silvestri che dice “ma che stanno facendo”. La reazione infatti dei concorrenti è stata grave non perché è stata omofoba nei confronti di questo bacio saffico ma perché ipotizzano che sia tutto scritto a tavolino e che faccia parte di una farsa ben studiata prima di entrare nella Casa del Grande Fratello.

Le ultime notizie sul GF VIP infatti vedono Jessica definire la scena come hollywoodiana, Katia Ricciarelli sostenere Soleil dando del falso a Belli e allontanandolo dalla influencer provata da ciò che è successo. La stessa soprano è stata una delle prime ad accorgersi del bacio dicendo “ma cosa fanno? si stanno baciando?”. La Ricciarelli ha poi parlato in privato con Soleil dicendole di non ridere perché così facendo fa brutte figure.

Miriana, che quando la Sorge ha avuto un crollo psicologico perché l’attore di CentoVetrine l’ha messa alle strette per farle dichiarare il suo sentimento l’ha consolata, non ha risparmiato delle parole forti nei confronti di quanto accaduto. La Trevisan ha infatti detto che bisogna smetterla di dare la colpa all’alcool perché non regge più. Se sai di esagerare per un bicchiere di troppo, secondo la gieffina, devi evitare di eccedere per non incappare in determinate situazioni.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI