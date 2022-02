Sonia Bruganelli patrimonio: quanto guadagna l’imprenditrice

Quanto guadagna Sonia Bruganelli? Scopriamo il patrimonio dell’opinionista del Grande Fratello Vip e moglie di Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli è ormai un volto molto famoso della televisione. La moglie di Paolo Bonolis è opinionista al Grande Fratello Vip, ma la sua attività principale è quella di imprenditrice, con tantissimi progetti che le permettono di incamerare ingenti guadagni. Andiamo dunque alla scoperta del patrimonio di Sonia Bruganelli, costruito tramite moltissime attività e col connubio, anche nel campo lavorativo, col marito Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli: il patrimonio

Partiamo dall’ultimi attività della donna, ovvero quella da opinionista al Grande Fratello Vip, che dovrebbe valerle un cachet di circa 15.000 euro a puntata, anche se ovviamente le cifre ufficiali non si conoscono. La donna però ha una carriera molto ben avviata, consacrata poi dalla collaborazione col marito Paolo Bonolis. Il successo della Bruganelli parte dal settore della moda, per poi spostarsi a quello della televisione, che costituisce la vera e propria fortuna della donna.

La sua attività principale è l’agenzia di scouting SDL 2005, che si occupa dei casting per praticamente tutti i programmi del marito, che la donna segue in ogni fase della produzione. Insomma Sonia Bruganelli è la vera artefice di tutti i programmi di successo di Paolo Bonolis, i due costituiscono una coppia formidabile con la donna a lavorare dietro le quinte e l’uomo a metterci il volto in prima persona.

Oltre a questa attività, Sonia è rimasta attiva anche nel mondo della moda, ricoprendo il ruolo di manager per diversi brand di abbigliamento, e in televisione, oltre all’impegno al Grande Fratello Vip, ha curato la rubrica I libri di Sonia su Timvision. Stimare con esattezza tutti i guadagni derivanti da queste attività è impossibile, ma possiamo capire con facilità quanto il patrimonio di Sonia Bruganelli, unito a quello del marito, sia davvero ingente.

