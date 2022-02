Anticipazioni Grande Fratello VIP 21 febbraio, amore a tre e denunce

Nella casa il triangolo tra Delia, Alex e Soleil è arrivato ad un punto di non ritorno. Scopriamo le anticipazioni della puntata di stasera 21 febbraio del Grande Fratello VIP

Chi pensava che con la puntata di giovedì del Gf VIP si fosse messa la parola fine sul triangolo tra Delia, Alex e Soleil si sbaglia di grosso. L’influencer che ha dichiarato di volersi tirare fuori e rinunciare all’amicizia con l’attore di Centovetrine per non far soffrire la moglie, ha tenuto solo in parte fede alla sua parola. Durante il Wild party di sabato ne sono successe di tutti i colori ma ciò che sicuramente dalle anticipazioni della puntata di stasera del 21 febbraio del grande fratello VIP verrà trattato in studio e ciò che è accaduto nelle ore successive.

Non è dunque il bacio tra Soleil e Delia a far parlare di sé ma la dichiarazione della bionda gieffina ad Alex Belli e il passo indietro della Duran. Al centro dell’attenzione, stando alle ultime notizie sul Gf VIP, anche la polemica tra Veronica Satti e Giorgia Nicole Basciano con relativo annuncio di denuncia.

Anticipazioni Gf VIP 21 Febbraio, Delia apre all’amore tra Soleil ed Alex

Nella casa del Gf VIP a tenere banco è l’apertura di Delia al rapporto tra Soleil ed Alex. La moglie di Belli aveva dichiarato durante la scorsa puntata che certi atteggiamenti dovevano essere esclusivi del rapporto tra moglie e marito e che dunque lui non avrebbe dovuto dedicare attenzioni intime alla Sorge. Dalle anticipazioni sulla puntata del Grande Fratello VIP di stasera 21 febbraio sicuramente i tre protagonisti di questa edizione verranno messi alle strette da Alfonso Signorini per chiarire una volta e per tutte le loro posizioni. Le ultime notizie sul Gf VIP parlano chiaro e trovano origine nel bacio appassionato che si sono scambiate Soleil e Delia.

Dopo quel bacio su Twitter molti utenti insinuano che Alex abbia provato a suggellare il triangolo provando a baciarle entrambe e che sia stata la Sorge a sottrarsi. Vero o presunto che sia, un altro episodio accaduto nella Casa secondo le anticipazioni sulla puntata del Grande Fratello VIP del 21 febbraio è sicuramente oggetto della diretta di stasera. Soleil è stata spinta da Alex a dichiarare il suo amore per lui e tra le urla dei due la bionda influencer ha confessato: l’ho sempre detto che ti amo ha urlato in faccia a Belli!

Il giorno dopo Delia Duran ha addirittura detto che ha capito l’animo della Sorge e che se i due volessero continuare il loro rapporto lei non li bloccherà. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si fida ha detto che non è credibile e che ha baciato Delia per smascherarla. Non vuole più essere amica di una persona come Alex che mercifica il suo matrimonio e la loro amicizia. Scopriremo stasera 21 Febbraio in puntata la posizione del trio dell’amore libero.

Anticipazioni Gf VIP 21 Febbraio, pace tra Manila e Soleil

Un’altra notizia è molto importante per creare dinamiche nelle prossime ore di riflessione su cosa sta accadendo nella Casa e gli equilibri che si stanno ricomponendo pian piano tra i concorrenti. Le ultime del Gf VIP sono all’insegna della pace: stanotte si sono chiarite Manila Nazzaro e Soleil, hanno chiacchierato a lungo in giardino e commosse si sono abbracciate a suggellare la loro ritrovata amicizia. Entrambe hanno detto di essersi sbagliate quando si sono allontanate che il loro essere l’una contro l’altra è frutto di un muro che era diventato insormontabile.

L’ex Miss Italia ha detto di non essere mai stata veramente arrabbiata con la sua ritrovata amica ma di essere stata ferita e dispiaciuta per il suo comportamento, le stesse parole che ha utilizzato anche l’influencer. Manila ha detto che dopo aver visto Soleil devasta da quanto accaduto dopo il bacio tra lei e Delia ha deciso di avvicinarsi per sostenerla e dirle la verità in faccia da amica non per criticarla.

Le ha consigliato di mettere un punto con Alex anche sull’amicizia che l’amore a tre, anche se in forme diverse non può esistere per gelosia. Stando alle anticipazioni del Grande Fratello VIP di stasera 21 Febbraio in puntata la ritirata amicizia tra la Nazzaro e la Sorge sarà al centro dell’attenzione. Inoltre, domani Lulù e Manuel compiono 5 mesi insieme da quando sono fidanzati non mancheranno momenti di tenerezza.

Gf VIP 21 Febbraio, chi è in nomination

Per stasera 21 Febbraio al Gf Vip sono in nomination Barù, Nathaly Caldonazzo, Kabir Bedi e Alessandro Basciano. Non si sfidano per un posto da finalista in vista del 14 marzo. I quattro gieffini si giocano al televoto l’eliminazione definitiva dal Grande Fratello VIP. Barù della Gherardesca sembra sempre più fuori dalle dinamiche si sente libero da esprimersi senza per forza creare scene televisive per essere protagonista della puntata.

I fan dei Jerù si sono divertiti vedendo lui è Jessica ballare al wild party e passare stanotte del tempo insieme. Nathaly si è un po’ spenta continua a restare sulle sue posizioni contro diverse persone nella Casa. Kabir resta oggetto di critiche di Manila che continua a dire che ha parlato male di lei con gli altri cercando di farle terra bruciata. Alessandro Basciano, invece, è al centro di una bufera senza saperlo.

Veronica Satti avrebbe detto su Instagram che in Liguria lo conoscono un po’ tutti e che da giovane era violento e picchiava la sua fidanzata dell’epoca. Parole forti contro il concorrente del Grande Fratello VIP e sua sorella Giorgia Nicole Basciano avrebbe deciso di denunciare la Satti. Non resta che aspettare la puntata di stasera 21 Febbraio del Gf VIP per saperne di più.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI