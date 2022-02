Anticipazioni Uomini e Donne Giovanni e Daniela: ancora Armando tra i due 

Vediamo le anticipazioni di Uomini e Donne sulla situazione tra Giovanni e Daniela: Armando prova a mettersi tra i due.

Tiene banco nel parterre di Uomini e Donne la situazione tra Daniela e Giovanni. Il clima tra i due si è fatto molto incandescente, con il cavaliere che non ha apprezzato alcune parole della dama. In particolare, la donna ha detto di non aver gradito il comportamento dell’uomo, che ha cercato di metterle le mani addosso, come lei stessa ha affermato, intendendo però che volesse solo un rapporto fisico e basta.

L’uomo se l’è presa molto perché ha detto di non aver mai cercato di mettere le mani addosso a Daniela, cadendo però nell’incomprensione perché non ha capito bene cosa la donna intendesse, tanto che è dovuta intervenire anche Maria per chiarire la situazione. La tempesta sembra però tutt’altro che passata, ma a cercare di far tornare il sole ci penserà un altro grande protagonista del parterre: Armando. Scopriamo come.

Anticipazioni Uomini e Donne: Armando tra Daniela e Giovanni

Dopo aver rivelato il motivo per cui Giovanni si è arrabbiato con Daniela, Armando si trova ancora protagonista della situazione della coppia. L’uomo sta infatti cercando di fare riavvicinare i due, provando a mettere delle buone parole per favorire il riappacificamento. Al momento, comunque, tra i due il clima sembra molto teso, Maria De Filippi ha provato in ogni modo a far capire a Giovanni il significato delle parole di Daniela, ma l’uomo si è dimostrato molto ferito. Tuttavia, stando anche alle parole di Maria l’intenzione della donna è quella di voler provare a stare con l’uomo, per cui con un passo indietro e l’abbassamento della tensione per i due potrebbe esserci in futuro.

Vedremo dunque se tornerà il sereno tra Giovanni e Daniela e se Armando riuscirà nella sua missione di provare a favorire la riconciliazione tra i due.

