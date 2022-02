Gf VIP, Lulù e Manuel si sono parlati, come se lui è fuori?

Regolamento alla mano è possibile che Lulù e Manuel si siano parlati ma come? Lui è fuori dalla casa del Grande Fratello VIP e lei e dentro scopriamo come è successo

L’amore si sa non ha tempo, non ha spazio né confine. L’amore va oltre muri e barriere, sfida l’impossibile per renderlo possibile e se vuole può unire due persone anche a distanza. Parole non sono state mai così fondate se non per la coppia più amata del grande fratello VIP di questa edizione: Lulù e Manuel.

I due sono legati da un sentimento forte che sembra indissolubile anche se lei e finalista del Gf VIP mentre lui ormai un mesetto è uscito dalla Casa. Eppure stanotte, poiché si mancavano reciprocamente e domani fanno cinque mesi da loro fidanzamento, sono riusciti a parlarsi. Regolamento alla mano ovviamente è possibile. Ma come è successo? Scopriamo come nella casa del grande fratello VIP la coppia è riuscita a comunicare.

Ultime notizie GF VIP, Lulù e Manuel si parlano a distanza

E tramite la TV, tramite le telecamere che Lulù e Manuel sono riusciti a parlarsi. La princess amante dei codini si è chiusa in stanza con il suo maxi orso e lettere d’amore del suo fidanzato. Si è stesa sul letto e guardando la macchina da presa ha cominciato a rivolgersi a Bortuzzo. Ha raccontato a mano che aveva sonno, che quindi si era messa a letto mentre aspettava sua sorella Jessica che avrebbero chiacchierato, avrebbero riso tanto e poi si sarebbero addormentate.

Lulù ha poi parlato di ciò che stava facendo all’interno della casa del grande fratello VIP, del fatto che sia importante dormire. Ha poi rivolto parole dolcissime al suo Manu dicendo che lo ama tantissimo, lo ha ripetuto molte volte, aggiungendo che gli manca da morire che non vede l’ora di passare questi momenti di quotidianità insieme a lui fuori dal Gf VIP. Sembra strano che una ragazza possa parlare da sola e invece si rivolge al suo fidanzato. Non è così, perché in un video che sta girando su Twitter si vede Manuel che innamoratissimo della sua Lulù la vede dalla tv e le risponde. La coppia più bella nata al Grande Fratello!