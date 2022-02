Si conclude L’Amica Geniale 3 con il doppio episodio di domenica 27 febbraio. Il settimo e ottavo proporranno il finale del romanzo di Elena Ferrante, Storia di chi fugge e di chi resta, lasciando i fan in attesa della quarta e ultima stagione dell’amata serie.

Addio a Margherita Mazzucco e Gaia Girace nei panni di Elena “Lenù” Greco e Raffaella “Lila” Cerullo. Dopo il 27 febbraio non le vedremo più interpretare i ruoli che le hanno portato nelle case del pubblico di tutto il mondo. Scopriamo le anticipazioni dell’ultima puntata della serie.

L’Amica Geniale 3, anticipazioni episodio 7

Ecco le anticipazioni del settimo episodio de L’Amica Geniale 3, dal titolo Ancora tu, in onda domenica 27 febbraio in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il matrimonio tra Elena e Pietro è sempre più in crisi. I due hanno una visione opposta di quella che dovrebbe essere la loro unione. Lenù vuole sperimentare, essere protagonista nella lotta femminista e dedicarsi al proprio lavoro. Lui pretende che lei sia la donna del focolare, madre e moglie premurosa. Tutto ciò che le generazioni precedenti gli hanno insegnato. I contrasti precedenti li hanno allontanati enormemente. Lui è molto distante e non vi è traccia dell’uomo che era quando i due erano soltanto fidanzati. La tratta come una serva.

Tutto viene stravolto dall’arrivo di Nino a casa Airota. Lui e Pietro diventano amici e si promettono di rivedersi. Elena non vede l’ora che ciò accada, così da poter rivedere il suo Nino. Di colpo un certo senso di vitalità torna in lei, che riprende a scrivere.

L’Amica Geniale 3, anticipazioni episodio 8

Ecco le anticipazioni dell’ottavo episodio de L’Amica Geniale 3, dal titolo Chi fugge, chi resta, in onda domenica 27 febbraio in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Elena e Pietro conoscono la famiglia di Nino. Quest’ultimo è sempre interessato a Elena e le offre il proprio parere sul suo manoscritto. Scopre che Pietro non lo ha mai letto e non ha commenti felici su di lui. Sa bene come potrebbe essere un marito migliore per lei.

La reazione di Pietro alle parole velate di Nino non fa che confermare i dubbi di Elena. La donna è certa dei sentimenti che prova per il suo amore passato, mai svanito.

