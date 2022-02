Lol 2 cast: chi sono i partecipanti, la verità su Cassano

I nuovi concorrenti di Lol 2 hanno una grande responsabilità sulle proprie spalle. Il successo della prima edizione è stato enorme. I comici impegnati quest’anno nello studio Amazon dovranno fare altrettanto o addirittura meglio.

Per Lol 2 è stato scelto un cast d’eccezione, il che fa decisamente ben sperare. Dovranno confrontarsi con le sfide messe in atto dalla coppia di conduttori composta da Fedez e Frank Matano.

Lol 2 cast

Fedez e Frank Matano hanno annunciato tempo fa i concorrenti di Lol 2 via social, giocando con le loro figurine. Nomi d’eccezione per la seconda edizione del programma comico di Amazon Prime Video.

Un totale di dieci comici in gara, tutti costretti e non ridere per l’intera durata dello show. Chiunque dovesse cedere, verrà eliminato, per poi raggiungere la sala centrale con i due conduttori. Ecco l’elenco completo dei dieci comici in gara:

Corrado Guzzanti

Virginia Raffaele

Diana Del Bufalo

Maccio Capatonda

Tess Masazza

Mago Forest

Maria di Biase

Max Angioni

Alice Mangione

Gianmarco Pozzoli

Lol 2, Cassano

Sono stati svariati i rumor relativi a Lol 2. Si è a lungo parlato dei possibili concorrenti della seconda edizione del programma comico. Uno dei nomi gettati nella mischia era quello di Antonio Cassano. L’ex calciatore avrebbe di certo gettato un bel po’ di scompiglio nel mix di comici. La sua verve è naturalmente esilarante, anche se pare difficile pensare avrebbe potuto resistere a lungo in questa particolare sfida. Pare sia stato “bocciato” da Amazon, probabilmente per timore di eventuali dichiarazioni a rischio, in grado di scatenare polemiche.

Lol 2 streaming

Chiunque voglia vedere Lol 2 in streaming potrà farlo comodamente grazie al proprio account Amazon Prime Video. Il programma comico è infatti compreso nell’ampio pacchetto del servizio streaming. L’app è disponibile via smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

