Quando inizia Lol 2: data e dove vedere in streaming

Dopo il successo della prima edizione di Lol, è ovvio che l’attesa sia enorme per Lol 2. Alla conduzione confermato Fedez, che continua la propria proficua collaborazione con Amazon, che lo ha fatto esordire come conduttore poi come attore con la serie reality Ferragnez.

Quando inizia Lol 2? Se siete tra i tantissimi che attendono con ansia la nuova stagione dell’esilarante programma, diffuso in moltissimi Paesi, sappiate che non manca molto all’esordio delle prime puntate. Purtroppo non verranno caricate tutte insieme, proprio come avvenuto lo scorso anno. Di seguito troverete tutte le info del caso.

Lol 2, quando inizia

Fedez è pronto a condurre Lol 2. Il rapper, conduttore, attore e imprenditore è stato confermato alla guida del programma comico. Al suo fianco però non ci sarà Mara Maionchi, impegnata in altri progetti. Per la co-conduzione è stato scelto un famoso comico, ex concorrente della precedente edizione. Si tratta di Frank Matano. Nel corso degli episodi, però, non mancheranno altri personaggi. Basti pensare a Lillo (nei panni di Posaman), mostrato nel teaser trailer della seconda stagione.

Ma quando inizia Lol 2? Appuntamento fissato su Amazon Prime Video per giovedì 24 febbraio. In questa data saranno caricati sulla piattaforma streaming i primi quattro episodi. Così come avvenuto lo scorso anno, infatti, la parte finale dello show comico sarà proposta in un secondo momento. Si dovrà attendere una settimana, esattamente giovedì 3 marzo per gli ultimi due episodi, che annunceranno il vincitore o la vincitrice. Chi si aggiudicherà il premio potrà ricevere un assegno da ben 100mila euro. Soldi che però non finiranno nelle tasche del comico in questione. Il tutto sarà infatti devoluto a un ente benefico a scelta di chi riuscirà a non ridere per tutta la durata del programma.

Lol 2 streaming

Chiunque voglia vedere Lol 2 in streaming potrà farlo comodamente grazie al proprio account Amazon Prime Video. Il programma comico è infatti compreso nell’ampio pacchetto del servizio streaming. L’app è disponibile via smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI