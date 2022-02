Matteo Renzi chi è la moglie Agnese e che lavoro fa

È davvero difficile non conoscere Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio e attuale leader di Italia Viva. Si è spesso discusso di lui e delle sue manovre politiche. Da Letta a Conte, fino a Draghi, tanti i brividi elettorali che hanno visto coinvolto il suo nome. Sapete però chi è sua moglie?

Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata di Renzi, a partire da Agnese Landini, sua moglie da ormai molti anni. Ecco tutto ciò che sappiamo su di lei, dal lavoro che svolge, ben lontano dalla politica, ai figli avuti con l’ex Premier.

Chi è la moglie di Renzi

Nata l’11 novembre 1976, Agnese Landini è la moglie di Matteo Renzi, senza dubbio uno dei politici più noti e influenti degli anni Duemila in Italia. Nata a Firenze come suo marito, più grande di lei di un anno. L’ex Premier è infatti del 1975. La città toscana rappresenta ancora casa per la signora Renzi e la sua famiglia. È infatti qui che esercita la sua professione.

Dopo gli studi è diventata un’insegnante di letteratura italiana, latino e storia in un liceo fiorentino (nel 2018 è diventata professoressa di ruolo dopo anni di precariato). Nata e cresciuta in una famiglia molto cattolica, come dimostra il fatto che suo fratello Filippo sia diventato parroco nel 2010. Lei non pare particolarmente devota ma da giovane ha vestito i panni della scout presso l’Associazione delle Guide e Scout Cattolici d’Italia.

Il 27 agosto 1999 ha sposato Matteo Renzi. Un amore molto giovane il loro, considerando come si siano detti sì sull’altare quando erano ancora entrambi studenti. In seguito la loro unione ha portato alla nascita di tre figli: Francesco, Emanuele ed Ester.

Molto riservati in merito ai loro tre ragazzi. Sappiamo che il più grande, Francesco, è nato nel 2001 e gioca a calcio nella Pistoiese (prima nell’Udinese) con il ruolo di attaccante. La famiglia Renzi vive serena a Pontassieve, fuori dal centro di Firenze, così da godere della tranquillità che si respira alle porte di una delle città più turistiche d’Italia.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI