Oscar 2022, Belfast: trama, cast e storia vera

Belfast è un film di Kenneth Branagh, attore e regista che dal 2017 ha vissuto un periodo particolarmente florido da un punto di vista lavorativo. Da Assassinio sull’Orient Express a Tenet di Christopher Nolan, fino ad Assassinio sul Nilo.

Con Belfast, pellicola decisamente personale, Kenneth Branagh si propone come uno dei favoriti per gli Oscar 2022, con ben sette nomination. La trama è tratta da una storia vera? Scopriamolo insieme.

Belfast, trama e cast

La trama è ambientata negli ani ’60, nella fase iniziale dei Troubles, ovvero il conflitto nordirlandese, che hanno coperto un periodo decisamente lungo, per ben 30 anni a partire dal 1968.

Il protagonista è Buddy, un bambino di 9 anni che vive con i genitori e i nonni nel North Belfast. La sua è una famiglia tipica della working class. È però cresciuto in un luogo che dà molta importanza al senso di comunità. Tutti si conoscono, il che amplia decisamente i confini della sua famiglia. Appassionato di film, trascorre le sue giornate

Ecco il cast di Belfast:

Caitríona Balfe: madre

Judi Dench: nonna

Jamie Dornan: padre

Ciarán Hinds: nonno

Jude Hill: Buddy

Colin Morgan: Billy Clanton

Lara McDonnell: Moira

Gerard Horan: Mackie

Conor MacNeill: McLaury

Belfast, storia vera

Kenneth Branagh ha spiegato come il suo nuovo film da regista, Belfast, sia basato su una storia vera, precisamente sulla sua esperienza personale come un bambino cresciuto nella città dell’Irlanda del Nord. Nato a Tiger’s Bay, nella sezione settentrionale cittadina, è stato costretto ad abbandonare casa sua insieme alla propria famiglia, così da trovare salvezza in Inghilterra nel 1969, un anno dopo l’inizio della guerriglia.

Nella prima parte del 2020 Branagh ha avuto modo di parlare virtualmente con alcuni studenti di cinema, spiegando come questo film sia incredibilmente personale. Ha raccontato di come da bambino si sentisse parte di un’enorme famiglia nell’Irlanda del Nord. Tutti si conoscevano e la vita era come in una pellicola. Si ascoltavano radio e dischi. Vi erano appena tre canali televisivi in bianco e nero. Si viveva all’aperto e si faceva visita ai vicini.

Questo luogo fiabesco viene posto a ferro e fuoco e la tragedia è mostrata dagli occhi di un bambino di nove anni. Il regista ha così trovato il modo di tornare indietro nel tempo, confrontarsi con il se stesso d’allora e comprendere fino in fondo la scelta dei suoi genitori di scappare. Ha spiegato come si sia reso conto durante il lockdown per il Covid-19 di come quell’esperienza sia stata la più formativa e influente di tutta la sua vita. Detto questo, non occorre prendere Belfast come film totalmente autobiografico.

Belfast streaming

Non è attualmente stata diramata una data per l’uscita di Belfast in streaming. Tra novembre 2021 e gennaio 2022 ha fatto il suo esordio negli Stati Uniti e nel Regno Unito, mentre in Italia l’uscita è prevista per il 24 febbraio. È facile pensare come possa arrivare in digitale in tempi brevi. La pellicola è infatti uscita da tempo altrove e al tempo del Covid Universal ha dimostrato di attendere meno di un mese per lo streaming.