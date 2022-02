Nuovo appuntamento per Sherlock su La7. In onda due nuovi episodi, I mastini di Baskerville e Le cascate di Reichenbach, che concludono la seconda stagione della serie con protagonista Benedict Cumberbatch.

Scopriamo la trama dei due episodi di Sherlock in onda lunedì 21 febbraio su La7. Ecco come si concluderà la seconda stagione della celebre serie TV che propone le avventure del personaggio di Arthur Conan Doyle in veste moderna.

Sherlock La7, trama I mastini di Baskerville

Sherlock è alla ricerca di un caso interessante tra i tanti banali che gli vengono proposti ogni giorno. Per quanto paia fuoriuscire da un romanzo, la storia Henry Knight lascia un segno nella mente del celebre investigatore.

L’uomo, evidentemente terrorizzato e affetto da stress post traumatico, vive la propria esistenza nel terrore. È certo che suo padre sia stato ucciso da una creatura mostruosa. Un cane demoniaco che tormenta i suoi sogni e non solo. Il tutto sarebbe avvenuto nella regione di Dartmoor, dove Sherlock e John si recano per scoprire quanto di vero si celi dietro questa storia. Ciò che scovano è una base militare top-secret, intorno alla quale aleggia un’area di mistero preoccupante. Sfruttando il nome di Microft, Sherlock riesce a introdursi nella struttura ma il trucco non durerà a lungo. I due dovranno sbrigarsi per scoprire il più possibile su quanto sta accadendo.

Ecco il cast:

Benedict Cumberbatch: Sherlock Holmes

Martin Freeman: John Watson

Rupert Graves: Detective Lestrade

Una Stubbs: Signora Hudson

Mark Gatiss: Mycroft Holmes

Russell Tovey: Henry Knight

Stephen Wight: Fletcher

Sherlock La7, trama Le cascate di Reichenbach

Questo episodio pone fine alla seconda stagione di Sherlock. È senza dubbio la puntata più esaltante dell’intero show. Una trama ricca di colpi di scena. Moriarty organizza un colpo e per questo finisce a processo. Sherlock si ritrova in aula a testimoniare contro di lui ma in breve il caso diventerà ben più complesso. Il genio del crimine è sul punto di attuare un piano devastante. Sherlock dovrà mettere a rischio tutto ciò che ha, la sua reputazione e la sua vita, pur di fermarlo.

Ecco il cast:

Benedict Cumberbatch: Sherlock Holmes

Martin Freeman: John Watson

Jonathan Aris: Anderson

Louise Braeley: Molly Hooper

Rupert Graves: Detective Lestrade

Katherine Parkinson: Kitty Reilly

Vinette Robinson: Sally Donovan

Andrew Scott: Jim Moriarty

Una Stubbs: Signora Hudson

Sherlock streaming

Sherlock ha da tempo detto addio al catalogo Netflix. Ad oggi la serie con Benedict Cumberbatch è disponibile in noleggio o acquisto su Chili. È stato annunciato l’arrivo su Prime Video, anche se non vi è ancora una data ufficiale.

