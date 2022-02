Totti e Ilary, boom di Dagospia: si sono lasciati? C’entra una gita

Dopo Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, stando ad una indiscrezione pubblicata da Dagospia, Totti e Ilary Blasi potrebbero essere ai ferri corti. C’entra una gita

È bastato pubblicarla e all’istante l’indiscrezione di Dagospia ha subito fatto il giro del web e ovviamente dei salotti televisivi gossippari. Totti e Ilary si sono lasciati? I fan della coppia più amata da Roma in su o in giù, a seconda dell’origine del lettore, sono in apprensione. L’ex capitano della squadra giallorossa della Capitale non è nuovo ad essere al centro di gossip sulla sua vita privata, è sufficiente citare Flavia Vento e la querelle con Fabrizio Corona di Lady Ilary avvenuta in conduzione al Grande Fratello VIP “Ti ricordi che mi hai fatto dieci anni fa?”, un momento entrato nella storia della televisione. Entriamo nel dettaglio delle indiscrezioni di Dagospia: Totti e Ilary si sono lasciati?

Totti e Ilary si sono lasciati? La gita della discordia

Totti & Torti, è questo il titolo che precede la news flash, l’indiscrezione sulla crisi di coppia tra Totti e Ilary Blasi. Dagospia non specifica che i due si siano lasciati definitivamente ma spiega i motivi che avrebbero potuto portare alla fine della loro storia d’amore. Si parte dal compleanno di Francesco Totti che quando ha festeggiato i suoi 45 anni d’età si è ritrovato senza sua moglie. Lei a F aveva anche commentato l’accaduto dicendo che tutto sommato non è male poter avere il lusso di essere indipendente da un uomo e di potersene andare quando si vuole.

Tornando al motivo che ha scatenato la presunta crisi tra Totti e Ilary si fa un passo in avanti al 5 febbraio. È proprio in quel giorno che c’è stata una gita a Castel Gandolfo con tutta la famiglia del Capitano. Secondo il sito c’è stata l’ennesima lite che ha creato una crepa forte tra i due. Quel giorno sembrava anche essere stato trascorso nel migliore dei modi perché la stessa Ilary aveva pubblicato degli scatti sul suo profilo Instagram: una bella passeggiata, i giochi con i bambini, il pranzo di famiglia e gli scatti con i fan. Insomma quei momenti di sana semplicità e valori che hanno sempre contraddistinto la Totti family.

Tra l’altro la stessa conduttrice, come molti su Twitter stanno commentando, aveva fatto ironia, ospite a Michelle Impossible, che spesso i giornali di gossip li danno sempre in crisi ma alla fine resistono al tempo e allo spazio. Anche ad una gita a Castel Gandolfo? In queste ore scopriremo se Totti e Ilary si sono lasciati o no.

