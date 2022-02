Stasera tutto è possibile è uno dei programmi più apprezzati del palinsesto Rai. Stefano De Martino ha trovato la sua gallina delle uova d’oro, giunta già alla sua settima edizione. Tra gli ospiti fissi c’è l’imitatore di Vincenzo De Lucia, che il pubblico già adora.

Conosciamo un po’ meglio l’imitatore che fa morire dal ridere proprio tutti con la sua versione di Maria De Filippi. È un attore molto dotato e la famosa conduttrice è soltanto uno dei suoi svariati cavalli di battaglia. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Vincenzo De Lucia

Tutti lo conoscono come l’imitatore di Maria De Filippi a Stasera tutto è possibile ma chi è in realtà Vincenzo De Lucia? Ospite fisso del programma condotto da Stefano De Martino, ha riscosso per la prima volta un grande successo dinanzi al grande pubblico in televisione a Made in Sud, imitando proprio la celebre conduttrice. Al tempo i conduttori erano Stefano De Martino e Fatima Trotta e l’ex ballerino lo ha voluto per questo nuovo programma.

Nel corso della sua carriera da attore e imitatore ha sviluppato differenti cavalli di battaglia, dalla De Filippi, come detto, a Mara Venier, da Ornella Vanoni a Barbara D’Urso. Nato a Napoli nel 1987, si è cimentato in una lunga gavetta prima di poter raggiungere la prima serata Rai e il successo a livello nazionale. Ha lavorato molto a teatro, ricoprendo numerosi ruoli, da attore a sceneggiatore, da regista ad aiuto regista.

Si è specializzato nelle parodie di personaggi femminili col passare del tempo, vincendo il Premio Alighiero Noschese nel 2009. Si tratta del massimo riconoscimento italiano per un imitatore. Un titolo che ne evidenza l’enorme talento. Col passare del tempo il numero di personaggi è aumentato sempre più. A quelli già citati occorre aggiungere Mara Maionchi, Maria Nazionale, Milena Gabanelli e France Leosini.

Vincenzo De Lucia, carriera

Guardando alla sola carriera televisiva di Vincenzo De Lucia, sono svariati i programmi da evidenziare. Nel 2010 ha preso parte a Marialuna… una vita tutta in salita, in onda sulla Rai per la trasmissione Palcoscenico. Un’opera musicate che racconta la vita dei ragazzi nel carcere minorile di Nisida (con gli stessi come attori).

Sul fronte delle reti regionali, invece, ha fatto parte dello show Komikamente. Era il 2013 e un anno dopo è entrato nella compagnia stabile del Teatro Sannazaro di Napoli. Con lo spettacolo Zia Mara Celebration, dedicato interamente a Mara Venier, ha però iniziato a guadagnare popolarità anche lontano da Napoli. L’edizione 2020 di Made in Sud lo ha poi lanciato definitivamente, partecipando anche a Domenica In e confrontandosi con una delle sue fonti d’ispirazione.

