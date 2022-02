Emanuel Caserio chi è la fidanzata di Salvatore de Il Paradiso delle Signore

Emanuel Caserio è Salvatore de Il Paradiso delle Signore. Famoso anche per un medico in famiglia, il suo cuore batte per Romina Carrisi? Scopriamo chi è la fidanzata

Il Paradiso delle signore è una fiction trasmessa dalla Rai di grande successo. Dal 2015, nel pomeriggio degli italiani, non manca l’appuntamento con la soap che ci fa vivere l’emozione della nascita della moda e del successo di un’azienda tutta al femminile. Amori, passioni e soprattutto attori affascinanti di grande successo o esordienti sono entrati nei cuori dei telespettatori. Tra questi personaggio di spicco del Paradiso delle signore è Salvatore Amato ad interpretarlo Emanuele Caserio.

Chi è Salvatore barista del Paradiso delle Signore, nella realtà lo interpreta Emanuel Caserio

È Emanuel Caserio che presta il suo volto a Salvatore barista del Paradiso delle Signore. Caserio é di origini romane, è nato nel 1990 a Latina ed ha 32 anni di età. Di pari passo con i suoi studi scolastici ha sempre dimostrato una particolare propensione per il mondo dello spettacolo. Ha infatti coltivato la sua passione: la recitazione. Si è così diplomato al Centro sperimentale di cinematografia e ha frequentato anche una prestigiosa scuola internazionale per specializzarsi in questa professione. È riuscito così giovanissimo nel suo intento di lavoro fa l’attore.

La carriera di Emanuel Caserio parte nel 2014 con Rex poi Squadra Antimafia ed un medico in famiglia. La popolarità arriva però quando interpreta il ruolo di Salvatore, il barista di origini siciliane del Paradiso delle signore che gli spalanca le porte del successo. In un’intervista a TV sorrisi e Canzoni Emanuel ha parlato del suo personaggio dicendo che gli somiglia per alcuni aspetti. In particolare di Salvatore del paradiso delle signore apprezza che sia un ragazzo molto forte che però sa anche essere fragile e così accettare la sua vita, mostrandosi sempre sincero. Inoltre secondo lui sa chiedere scusa quando sbaglia.

Chi è la fidanzata di Emanuel Caserio Salvatore del Paradiso delle Signore

Riuscire a scavare nella vita privata di Emanuel Caserio che interpreta Salvatore Amato del paradiso delle signore è veramente complicato. È un ragazzo bellissimo e allo stesso tempo riservato. Un mix perfetto che sicuramente può piacere ad una donna e pure scoprire chi è la fidanzata di Emanuel Caserio come cercare l’ago in un pagliaio. In un post sul suo profilo Instagram è apparso insieme a Romina Carrisi, figlia della Power e di Albano. Qualche giorno dopo però è stata la stessa attrice a dichiarare di non essere fidanzata, anzi di essere single lasciando intendere di essere stata delusa da una relazione non è andata bene. Ovviamente non sappiamo se Emanuel Caserio e Romina Carrisi sono fidanzati o lo sono stati in passato. Inoltre, il mistero si infittisce perché sempre attraverso Instagram,

Salvatore del Paradiso delle Signore ha lasciato dedurre che stia vivendo un amore a distanza.