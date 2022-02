GF VIP Alex e Soleil: furiosa lite fuori onda, quello che non avete visto

Alex e Soleil sembrano ormai essere separati per sempre. Volano parole grosse nella furiosa lite fuori onda nella puntata del 21 febbraio del Grande Fratello VIP

Fuoco e fiamme durante la pubblicità al grande fratello VIP nel fuori onda visibile solo su Mediaset Extra è stato più eloquente di quanto abbiamo visto durante tutta la puntata di ieri sera 21 febbraio. Si sono scaldati gli animi nel salotto del Gf VIP tra Soleil ed Alex. Il motivo scatenante della lite tra i due è stato il modo in cui entrambi si sono posti l’uno verso l’altra: si sono contestati a vicenda che nessuno dei due riusciva a parlare senza che l’interrompesse.

È bastato però vedere come i due amici da chimica artistica si sono guardati negli occhi nei pochi istanti che la sorge preferiva non essere di spalle per intuire che non era di certo questo il motivo della lite durante il fuori onda del grande fratello VIP. Tra Alex e Soleil Sembra sempre che ci sia qualcosa di non risolto, l’amore reciproco che provano è palpabile e si vede anche quando si scontrano. Vediamo nel dettaglio cosa si sono detti Alex e Soleil durante la pubblicità.

Gf Vip, lite furionda tra Alex e Soleil

Alfonso signorini nello studio del grande fratello VIP lancia ieri sera 21 febbraio come sempre la pubblicità. Accade in un momento cruciale della puntata quando si doveva discutere della dichiarazione d’amore sotto la doccia fatta dalla Sorge a Belli. Gli animi si sono infiammati subito perché non tolleravano di parlarsi da sopra reciprocamente. Nel fuori onda di ieri sera, sulla rete ammiraglia e visibile solo su Mediaset extra, sono poi finalmente usciti fuori reali motivi della lite furiosa tra Alex e Soleil. Questo una sintesi delle loro forti parole:

Quando sei così ti giuro mi fai diventar matto, siamo così belli quando ci spalleggiamo ha detto l’attore alla bionda gieffina. Peccato che non lo siamo più perché tu mi hai dimostrato di non essere più l’Alex Belli che ho conosciuto ha replicato piccata la Sorge che ha aggiunto non sei la stessa persona quando non sono con te. Alex si è infervorato difendendo la sua sincerità e le ha detto tu vedi tutto contro ma io sono con te. Stai qui a giudicarmi quando sono una persona che dò tutto. Come fai a non riuscire a capire che siamo sulle stesse frequenze e stiamo dicendo la stessa cosa ha ribadito Alex.

Poi sono ritornati sulla questione del bacio tra Soleil e Delia che Belli ha difeso mentre l’influencer ha sottolineato che in quel momento ha capito che tutto quello che ha dovuto prendersi, insulti, gelosie non avevano senso. La lite fuorionda nelle puntata di ieri sera 21 febbraio si è poi interrotta perché è ricominciata la diretta su Canale 5 con Alfonso Signorini. Finalmente hai ceduto ha detto sotto voce Alex, ma in modo vergognoso ha tuonato Soleil visibilmente provata.

