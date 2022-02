GF VIP, Miriana devastata dopo la puntata: il motivo

Miriana Trevisan sembrava aver accusato bene il colpo della puntata di ieri sera 21 febbraio e invece dopo la diretta devastata si è lasciata andare ad un momento di riflessione

Nella Casa del Grande Fratello VIP non c’è pace per Miriana Trevisan. Sensibile e sensitiva l’ex velina e con una lunga carriera in te, spesso nel corso di questa edizione del GF VIP si è scontrata fino alle lacrime con Katia Ricciarelli. Il soprano ha sempre ritenuto gli atteggiamenti dell’amica di Manila falsi fin dal primo giorno e non si è risparmiata, presa dall’ira, a parole forte nei suoi confronti: “come può una madre fare queste cose”, “una finta buonista” e frasi di questo genere.

Dal canto suo la Trevisan si è sempre ribellata con vigore a queste accuse ma sempre con quel pizzico di riverenza nei confronti di un’icona della musica classica della Ricciarelli. Non a caso Miriana si è quasi sempre commossa e sentita ferita ogni qualvolta l’ex moglie di Pippo Baudo le ha puntato contro il dito.

GF VIP, dopo la puntata lo sfogo di Miriana

La settimana scorsa è iniziata la rivoluzione della Trevisan. Entrata in confessionale e rivelando ad Alfonso Signorini che Katia Ricciarelli è il suo tallone d’Achille, l’ha nominata. Una decisione non scontata perché la stessa showgirl ha sempre detto che nutre un affetto nei confronti di una donna che allo stesso tempo la fa stare male.

L’apice dello scontro tra Miriana e Katia è successo ieri sera nella puntata del 21 febbraio. Sono volate le solite parole forti tra le due che in sintesi si sono fossilizzate sempre sulle stesse cose che da tempo non riescono a chiarire. La Ricciarelli continua a dire alla Trevisan, in maniera anche molto dura, che è una falsa, un’ipocrita e una finta santarella.

La showgirl si è inalberata perché proprio poche ore prima le aveva detto che era dispiaciuta che si era rotto il rapporto tra lei e Manila per colpa sua. Dopo la puntata, Miriana si è mostrata in tutta la sua fragilità è apparsa devastata e ha avuto un crollo rifugiandosi da sola sul letto in stanza. Un momento di riflessione e di grande dignità perché si è cambiata, si è fatta forza ed è tornata in salone con gli altri a cenare.

Non è tutto però, Miriana era troppo nervosa come ha detto anche ad altri concorrenti della Casa ed è partito uno sfogo inaspettato. Ha detto a Delia che Alex Belli ha sbagliato e che sente un forte senso di protezione per lei e per Soleil. Con toni accesi ha evidenziato come l’attore di CentoVetrine abbia detto di essere entrato per salvare il matrimonio e allontanare sua moglie dei belli della Casa: Barù e Antonio.

Perché al Wild Party organizzato dal Grande Fratello VIP il marito non ha fermato il bacio tra Delia e Soleil? Questa la domanda di Miriana a cui la modella venezuelana non ha saputo rispondere se non con “non è colpa di Alex”.

