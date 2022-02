GF VIP perché non è andata in onda la linea della vita di Jessica: le accuse dei fan

Nella puntata del Grande Fratello VIP di ieri sera 21 febbraio era prevista ufficialmente la linea della vita di Jessica. Perché non è stata trasmessa e le accuse dei fan

Era stata annunciata nelle anticipazioni ufficiali del Grande Fratello VIP per la puntata del 21 febbraio. Era stato dedicato un post Instagram sul profilo ufficiale del reality. Invece la linea della vita di Jessica al GF VIP ieri sera non è stata trasmessa, è saltata. I fan hanno atteso fino all’1.30 circa nella speranza di poter vedere finalmente la loro beniamina protagonista dello spazio che merita come accaduto ad altri concorrenti. Nel corso della serata di ieri protagonisti, come da programma, sono stati Delia, Alex e Soleil.

Si è parlato a lungo nella puntata del 21 febbraio del bacio tra le due donne di Alex Belli, si è ascoltata la posizione della Sorge che ha avuto il palcoscenico per esprimere il suo pensiero dettagliatamente. L’attore di CentoVetrine ha potuto dire la sua su quanto successo all’interno della Casa per poi uscire di scena.

GF VIP, perché non è andata in onda la linea della vita di Jessica

Era arrivato finalmente il momento. Dando uno sguardo ai social i fan pensavano che ieri sera nella puntata del 21 febbraio del Grande Fratello VIP era proprio dopo l’Alex Belli show che andava in onda la linea della vita di Jessica. E invece è stata raccontata la storia di Barù e di suo padre Ascanio con l’arrivo della sorpresa della sorella Fedra.

I fan dei Jerù non potevano non emozionarsi e si sono detti che è stata semplicemente una casualità. Nulla da fare, sono rimasti gelati, si è passati alle nomination e su Twitter è scattata la polemica: perché non è andata in onda la linea della vita di Jessica? Ipotizziamo noi di Contrataque che sia stato semplicemente dovuto a motivi di tempo.

Spesso capita, quando un programma televisivo è in diretta, che in scaletta salti qualche blocco perché si è sforato nei talk precedenti. A nostro avviso è questo l’unico motivo che ha fatto saltare la messa in onda della linea della vita di Jessica. Nessuna dietrologia dunque, gli ammiratori social sia su Instagram che su Twitter della più grande delle princess in parte si sono accaniti.

A giusta ragione si sono dispiaciuti per quanto accaduto. Altri invece hanno ipotizzato addirittura che ci fosse una strategia nelle anticipazioni della puntata del Grande Fratello VIP del 21 febbraio: poiché Jessica è la concorrente del GF VIP con il maggior fandom, hanno pensato che gli autori hanno promozionato, già sapendo che non fosse mai andata in onda, la linea della vita della Selassie. Accuse dei fan che non trovano riscontro.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI