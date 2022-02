Ci si avvicina al gran finale di Lea Un nuovo giorno, apprezzata fiction Rai con protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti. Il pubblico ha molto apprezzato le vicende ospedaliere e private dell’infermiera pediatrica, lasciandosi coinvolgere dalle storie proposte.

Scopriamo le anticipazioni della terza puntata di Lea Un nuovo giorno. È tempo che la protagonista faccia una scelta netta in ambito sentimentale. La sua vita si ritrova a un importante bivio.

Lea Un nuovo giorno, anticipazioni quinto episodio

Le anticipazioni del quinto episodio di Lea Un nuovo giorno, dal titolo La casa dei ricordi, in onda martedì 22 febbraio in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Lea e Marco condividono un lungo passato insieme, colmo di ricordi, molti dei quali splendidi. La tragedia che portano nel cuore perdura e li tiene distanti ma un tempo vi è stato amore vero. In quella fase serena decisero di acquistare una casa in campagna. Questo è un po’ l’ultimo baluardo della loro unione. Si era deciso di venderla ma Marco non vuole. Ad oggi è ancora loro ma c’è un acquirente interessato. Il primario fa dietrofront, non volendo abbandonare le speranze di ritrovare sua moglie al suo fianco.

Lea, intanto, organizzerà una festa in ospedale per rallegrare l’atmosfera nel reparto pediatrico. Le condizioni di un paziente 16enne però peggioreranno di colpo. L’intervento immediato di Marco sarà salvifico. Una situazione che aiuta Lea a vederlo sotto una luce differente, quella di un tempo.

L’infermiera risulta però molto scossa da quanto accaduto e così decide di rifugiarsi nella casa in campagna. L’ex marito la raggiunge e i due avranno finalmente modo di confrontarsi per davvero su tutto ciò che è accaduto. In seguito decidono di non vendere la casa.

Lea Un nuovo giorno, anticipazioni sesto episodio

Le anticipazioni del sesto episodio di Lea Un nuovo giorno, dal titolo Come eravamo, in onda martedì 22 febbraio in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. L’appuntamento tra Michela e Pietro non stava andando per il meglio ma di colpo la situazione migliora. Lui decide di esprimere in maniera chiara il proprio interesse per lei e i due passano la notte insieme. Ciò provoca un netto ritardo a lavoro il giorno dopo per Michela, che perde il lavoro. Arrabbiata, decide di troncare la relazione, addossando tutte le colpe di quanto successo a Pietro.

In reparto, intanto, una donna partorisce prematuramente. Suo figlio si chiama Gabriele, proprio come quello portato in grembo e poi perso da Lea. Si risvegliano così vecchi ricordi. Marco le fa una proposta inattesa: l’affido congiunto di Kolijia. La sua situazione è sempre più grave. Rischia d’essere trasferito in un orfanotrofio in Russia e a causa delle sue condizioni di salute il primario è costretto ad amputargli una gamba.

Lea è certa di voler tornare con l’ex marito e comunica la sua scelta ad Arturo. L’uomo reagisce in malo modo, intimandole di stare alla larga sia da lui che da Martina. Marco è felice di poter riavere la propria famiglia ma Anna gli rivela una notizia che potrebbe rimettere tutto in discussione.

