Monica Bertini nuovo fidanzato un pezzo grosso: coppia da capogiro

Continuano i rumors sulla vita amorosa di Monica Bertini, celebre giornalista sportiva. Ammaliante come poche nel mondo della televisione, ha un folto stuolo di follower e, inutile dirlo, di spasimanti. Uno di questi sembra aver fatto breccia nel suo cuore. Ecco chi è.

Scopriamo l’identità di quello che sembra essere il nuovo fidanzato di Monica Bertini. Chi è riuscito a conquistare il cuore della splendida giornalista e conduttrice? La passione sarebbe scoppiata di recente e i due stanno provano a tutelare la cosa, tenendola ben lontana dai riflettori.

Monica Bertini, fidanzato

Monica Bertini ha un fidanzato? Pare di sì. Il nome del segreto compagno sarebbe Piero Ausilio. Gli appassionati di calcio sanno bene di chi si tratta, ovvero del Direttore Sportivo dell’Inter. Sarebbe stato lui a conquistare la conduttrice di Pressing. I due si conoscevano da tempo, considerando i loro lavori. Soltanto di recente però avrebbero iniziato a frequentarsi.

Sarebbero stati paparazzati a Milano. Un nuovo rapporto dopo che per entrambi si è conclusa la storia d’amore che stavano portando avanti. I bene informati dicono come Ausilio non si perda una puntata di Pressing, così da poter ammirare la sua Monica Bertini. Si vocifera anche di una volta in cui l’abbia attesa all’esterno degli studi, così da passare il resto della serata insieme.

Non è da escludere che a giocare un ruolo decisivo siano stati i modi cordiali di Piero Ausilio. Qualcosa di non scontato nel mondo del calcio, e dello sport in generale. In sede di commento la Bertini aveva infatti avuto modo di indicare il dirigente come uno dei più garbati in questo ambito nel modo di porsi durante le interviste. Manca l’ufficialità ma pare proprio che la bella Monica sia pronta a dare all’amore una nuova chance.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI