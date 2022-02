John Rambo è il quarto capitolo della celebre saga di Sylvester Stallone. Si tratta del penultimo film giunto in sala dedicato al combattente. Dedicato all’attore Richard Crenna, che nei primi tre titoli interpretava il colonnello Samuel Trautman. In questa pellicola è presente unicamente con immagini d’archivio, essendo deceduto nel 2003.

Ecco cosa sapere su questo famoso titolo di Stallone, che ha inaugurato il franchise nell’ormai lontano 1982. Esistono differenti edizioni di John Rambo. Di seguito riportiamo tutto ciò che c’è da sapere in merito.

John Rambo, trama e cast

La pellicola mira a sensibilizzare in merito alla difficile situazione in Myanmar, dovuta alla guerra civile che ha imperversato nel territorio per 50 anni. Il regime militare ha sterminato migliaia di persone, tra le quali anche alcuni monaci impegnati in proteste pacifiche. Stupri e torture accadevano quotidianamente e numerosi villaggi sono stati spazzati via.

Nel film vediamo un gruppo di volontari stranieri, spinti dal desiderio di cambiare le cose, partire per una missione umanitaria, così da rifornire di viveri e medicinali un villaggio nei pressi di Burma. Due di loro cercano una guida americana del fiume e trovano John Rambo, da tempo ritiratosi in Thailandia. L’ex soldato dovrà riuscire a guidarli fino al villaggio ma si ritroverà a proteggerli dagli squadroni della morte.

Ecco il cast di John Rambo:

Sylvester Stallone: John Rambo

Julie Benz: Sarah Miller

Paul Schulze: Michael Burnett

Matthew Marsden: Schoolboy

Graham McTavish: Lewis

Tim Kang: En-Joo

Reynaldo Gallegos: Diaz

Jake La Botz: Reese

Maung Maung Khin: Pa Tee Tint

Ken Howard: Reverendo Arthur Marsh

John Rambo versione integrale

Vi sono differenti versioni di John Rambo, che negli Stati Uniti è stato proposto con una durata di 92 minuti. In Italia la pellicola è giunta leggermente redatta. Mancano all’appello quattro minuti, censurati a causa della durezza di alcune scene. Sylvester Stallone ha poi lavorato a una Director’s Cut, della durata di 99 minuti.

Questa è stata presentata in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Venezia nel 2009. Una versione più dura da digerire rispetto alle altre, dal momento che il regista ha inserito il girato in una veste integrale. La Director’s Cut non è attualmente disponibile in home video in lingua italiana ma soltanto nella versione originale, in inglese.

John Rambo streaming

Ad oggi John Rambo non è disponibile per lo streaming. È però possibile noleggiarlo o acquistarlo a costi vantaggiosi su differenti piattaforme. Il costo per il noleggio va dai 2.99 ai 3.99 euro, mentre quello per l’acquisto è di 5.99 euro. Tra le piattaforme annoveriamo Rakuten TV, Apple Plus, Google Play, Chili, Microsoft e Prime Video.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI