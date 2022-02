Si conclude la prima stagione di Lea Un nuovo giorno, fiction medical drama con protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti. Un viaggio emozionante che ha appassionato milioni di spettatori in tutt’Italia.

Scopriamo le anticipazioni della quarta e ultima puntata, suddivisa in episodio 7 e 8, in onda martedì 1 marzo. In che modo si concluderà questa prima stagione della fiction con Anna Valle?

Lea Un nuovo giorno, anticipazioni episodio 7

Ecco le anticipazioni del settimo episodio di Lea Un nuovo giorno, dal titolo Segreti di famiglia, in onda martedì 1 marzo in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Lea ha spezzato il cuore di Arturo in maniera netta. Vuole tornare con Marco, il suo ex marito, e ha preferito essere brutalmente onesta con l’uomo che stava frequentando. Questi prende malissimo la notizia. Le dice di non farsi più vedere, né da lui né da sua figlia. Accetta addirittura un tour, così da allontanarsi da Ferrara. Intanto Lea e Marco non riescono purtroppo a ottenere l’affidamento di Kolijia. Il giudice respinge la loro richiesta.

Peggiorano le condizioni di salute di Viola, ma Luca è sempre al suo fianco. Ricoverato il piccolo Tommaso, affetto da anemia aplastica. Per lui è necessario un trapianto di midollo osseo. Occorre effettuare tutti i controlli del caso sui genitori per capire se siano soggetti validi per la donazione. Lea e Marco faticano però a convincere la madre, che rivela infine come Tommaso non sia figlio di suo marito. Intanto Anna incontra Arturo e gli rivela un segreto che potrebbe cambiargli la vita.

Lea Un nuovo giorno, anticipazioni episodio 8

Ecco le anticipazioni dell’ottavo episodio di Lea Un nuovo giorno, dal titolo L’uomo giusto, in onda martedì 1 marzo in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il rapporto tra Lea e Marco si incrina di colpo. Lei lo accusa d’averla ingannata. Non vi è però tempo di chiarire, dal momento che le condizioni di Viola peggiorano. Ha bisogno di un trapianto di rene in tempi brevi.

Il primario spiega al padre della giovane che una procedura sperimentale gli permetterebbe di fare da donatore. Kolijia intanto inizia a camminare con la protesi, aiutato da Lea. L’infermiera manda delle foto del piccolo ai genitori affidatari. I due avevano fatto un passo indietro, date le sue condizioni di salute. Ora si sentono in colpa e decidono di accoglierlo nuovamente nella loro famiglia. Spazio infine al duro confronto tra Lea e Anna. Marco teme di perdere la sua ex moglie e un colpo di scena rimetterà tutto in discussione, mentre Arturo prende il largo.

