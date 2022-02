Shakespeare in love è una commedia romantica e drammatica, diretta da John Madden e portata al cinema nel 1998. Un film cult che ha resistito alla prova del tempo, conquistando ben 3 BAFTA, 3 Golden Globe e 7 Oscar su 13 nomination ottenute.

Il cast di Shakespeare in love lasciava pochi dubbi sul fatto che sarebbe stato un successo. Da Joseph Fiennes a Gwyneth Paltrow, da Geoffrey Rush a Judi Dench, fino a Colin Firth, Rupert Everett e Ben Affleck. Non bastassero questi nomi altisonanti a spingere a recuperare questa pellicola, ecco cosa sapere in merito.

Shakespeare in love, riassunto trama e cast

Al centro della trama vi è la storia d’amore tra William Shakespeare e la nobildonna Lady Viola. Il loro rapporto si sviluppa durante la messa in scena dello spettacolo Romeo e Giulietta. Il tutto è ambientato nella Londra del 1593, quando l’impresario Philip Henslow, indebitato, promette al suo creditore Messer Fennyman, parte del guadagno della nuova commedia di Shakespeare, dal titolo Romeo ed Ethel, la figlia del pirata.

L’autore è però ancora a caccia d’ispirazione, magari suscitata da una splendida donna. Altrove Lady Viola De Lesseps legge i suoi versi di nascosto e sogna di potersi esibire a teatro, pratica vietata al tempo alle donne. La storia prende forma grazie ai suggerimenti di Christopher Marlowe, autore eccelso e amico di Shakespeare. Hanno così inizio i provini per lo spettacolo.

Tra i giovani aspiranti al ruolo di Romeo stupisce tutti un tale Thomas Kent, la cui performance lascia tutto di stucco. Shakespeare incontra intanto Lady Viola a un ballo. Non sa che è lei a celarsi dietro la maschera di Kent. Lei prosegue con questa doppia identità, così da capire se i sentimenti del poeta per lei siano reali. Suo padre però l’ha già promessa a Lord Wessex. Una tragedia annunciata, proprio come quella di Rome e Giulietta in scena.

Ecco il cast di Shakespeare in love:

Joseph Fiennes: William Shakespeare

Gwyneth Paltrow: Viola De Lesseps/Thomas Kent

Geoffrey Rush: Philip Henslowe

Tom Wilkinson: Hugh Fennyman

Judi Dench: Elisabetta I

Colin Firth: Lord Wessex

Martin Clunes: Richard Burbage

Steven Beard: Makepeace

Simon Callow: Tilney

Ben Affleck: Edward Alleyn

Rupert Everett: Christopher Marlowe

Daniel Brocklebank: Sam Gosse

Steven O’Donnell: Lambert

Tim McMullen: Frees

Jim Carter: Ralph

Imelda Staunton: La balia

Mark Williams: Wabash

Shakespeare in love streaming

Ad oggi l’unico servizio che consente la visione in streaming priva di costi di Shakespeare in love è Starz (accessibile via Prime Video). In alternativa si può noleggiare o acquistare la pellicola attraverso svariati servizi digitali: Rakuten TV, Chili, Microsoft, AppleTV Plus e Google Play. Tutte le app sono disponibili su smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

