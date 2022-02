Che fine ha fatto Tina? Il personaggio interpretato da Katherine Waterston nei primi due capitoli della saga prequel di Harry Potter non compare nel primo trailer pubblicato. Nel filmato postato online non si fa neanche riferimento a lei, e questo non è che il primo di due importanti indizi.

La produzione potrebbe aver deciso di lanciare un messaggio sibillino ai fan in merito alla trama o, come alcuni credono, semplicemente qualcosa si sia rotto con Katherine Waterston. Fatto sta che anche i character poster non fanno che alimentare il mistero. Tina non compare neanche in questo caso. Sarà forse decisivo in tal senso il secondo trailer di Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente, disponibile dal 24 febbraio.

Animali Fantastici 3, Tina ci sarà?

I fan di J.K. Rowling e, in generale, di Harry Potter, non vedono l’ora che arrivi il 13 aprile, data nella quale Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente farà il proprio esordio al cinema in Italia. Sembra ormai trascorsa un’eternità dall’uscita del primo trailer della pellicola, messo a disposizione degli appassionati lo scorso 13 dicembre.

I fan non hanno potuto fare a meno di notare un volto mancante da quelli apprezzati in passato. Si tratta di Tina Goldstein, grande assente fino a questo momento. L’attrice Katherine Waterston non appare e nessuno fa riferimento a lei nel filmato. Sarà diverso nel secondo trailer? Si tratta di un messaggio relativo alla trama o qualcosa è accaduto in fase di contrattazione? Non sarebbe il primo interprete a dover lasciare il set. Ricordiamo quanto accaduto a Johnny Depp, sostituito da Mads Mikkelsen.

A far crescere i sospetti è la scena nella quale Theseus parla del gruppo che dovrà provare a sconfiggere Grindelwald. Si fa menzione di Newt, Jacob, Bunty e della professoressa Eulalie Hicks, ma non di Tina. Che vi sia una sorpresa legata alla trama, che sia stata rapita o peggio? L’attrice ha combattuto a lungo contro il Covid, il che potrebbe averle impedito di partecipare alle riprese. In questo caso si giustificherà in qualche modo la sua assenza, per poi farla tornare nell’apprezzata parte nel quarto capitolo della saga prequel di Animali Fantastici.

Katherine Waterston contro J.K. Rowling

Alcuni rumos sostengono come l’interprete di Tina Goldstein in Animali Fantastici possa essere stata allontanata dal progetto dopo le dichiarazioni contro J.K. Rowling. Da anni ormai si discute della visione transfobica dell’autrice di Harry Potter, le cui parole hanno scatenato un putiferio incredibile, che l’ha di fatto esclusa (o quasi) dalla reunion per i 20 anni del primo film, Harry Potter e la pietra filosofale.

Attraverso i propri social la Waterston si era espressa in maniera chiara contro i tweet della scrittrice, spiegando come le donne trans non siano una minaccia per le donne cis. Se invece si intende emarginarle, si può dire sia vero il contrario, ovvero che le donne cis siano una minaccia per le donne trans. Al tempo l’attrice era impegnata nelle riprese del secondo capitolo. Che sia stata tagliata alla prima occasione utile?

Animali Fantastici 3, Tina assente nei poster

Come se non bastasse l’assenza di Tina Goldstein nel primo trailer di Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente, il personaggio non compare neanche nei character poster pubblicati di recente. Una scelta che ha mandato nel panico i fan, che pretendono chiarezza nel caso in cui si tratti di una questione extra trama, legata a contrasti nel mondo reale.

Sul sito ufficiale di Animali Fantastici il nome di Katherine Waterston compare nell’elenco del cast. Per lei potrebbe profilarsi un ruolo minore in questo terzo capitolo? Staremo a vedere cosa verrà svelato nel secondo trailer.

Ecco il cast di Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente:

Eddie Redmayne: Newt Scamander

Jude Law: Silente

Mads Mikkelsen: Grindelwald

Ezra Miller: Credence Barebone

Dan Fogler: Jacon Kowalski

Alison Sudol: Queenie Goldstein

Callum Turner: Theseus Scamander

Jessica Williams: Eulalie Hicks

Katherine Waterston: Tina Goldstein

Richard Coyle: Aberforth

William Nadylam: Yusuf Kama

Aleksandr Kuznetsov: Helmut

Poppy Corby-Tuech: Vinda

Dave Wond: Liu Tao

Maria Fernanda Candido: Vicencia Santos

