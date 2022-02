DOC 2 sospesa: la Rai spiega perché non va in onda

A sorpresa è arrivata la comunicazione ufficiale, DOC 2 non va in onda. La fiction RAI non sarà trasmessa questa sera 24 febbraio, scopriamo i motivi della scelta

Il palinsesto RAI cambia immediatamente in base alla cronaca delle ultime ore. DOC 2 – Nelle tue mani è una delle fiction più apprezzate degli ultimi anni, la seconda stagione continua ad appassionare milioni di telespettatori con ascolti alle stelle che premiano la qualità della fiction medical di impostazione internazionale. Le anticipazioni erano anche particolarmente interessanti per la puntata di stasera 24 febbraio con un blackout che avrebbe messo a dura prova l’intero staff. Non solo l’episodio 11 è quello cruciale per capire davvero da che parte sta Gabriel e qual è il segreto che custodisce. Tutto rimandato, scopriamo i motivi della scelta della RAI

DOC 2 sospesa perché non va in onda

DOC 2 – Nelle tue mani non va in onda stasera 24 febbraio. Ad ufficializzare la notizia è il profilo Twitter della RAI che annuncia un cambio di programmazione. La fiction infatti viene sostituita da uno speciale del TG1 per seguire tutti gli aggiornamenti del conflitto tra Russia e Ucraina. La TV di Stato ha deciso così di dare spazio alla cronaca in un momento così particolare per il mondo.

Le reazioni dei telespettatori su Twitter sono state contrastanti. C’è chi si aspettava addirittura la sospensione anche del programma di Antonella Clerici “È sempre mezzogiorno” perché era già saltato Storie Italiane. La stessa conduttrice ha invitato la redazione del telegiornale a prendere la linea in qualsiasi motivi in caso di aggiornamenti importanti da diffondere.

Gran parte dei fan di DOC 2 non pensavano ad una sospensione anche perché in tanti hanno fatto notare come la RAI abbia tra i suoi canali RaiNews, predisposto proprio per mandare in onda aggiornamenti h24. Una decisione in pieno stile Rai come avvenuto recentemente per l’elezione del presidente della Repubblica. In quel caso a saltare fu la finale di Tali e Quali Show, recuperata poi solo dopo la settimana dedicata al Festival di Sanremo.