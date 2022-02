Sui canali Mediaset programmazione straordinaria a partire da questo pomeriggio 24 febbraio per la guerra tra Russia e Ucraina. Stravolgimenti anche in prima serata

La cronaca ha la priorità anche in casa Mediaset che conferma una visione ambivalente della sua offerta televisiva. Il canale tematico per news e approfondimenti in atto resta Reta 4, che si conferma il canale dell’informazione di taglio squisitamente giornalistico. Nicola Porro scende in campo per raccontare cosa sta accadendo attimo dopo attimo in Ucraina fronte guerra e nel suo studio ricco di ospiti e collegamenti dall’estero l’occhio clinico è anche sulle reazioni del mondo politico internazionale al conflitto mosso dalla Russia.

Il palinsesto Mediaset si arricchisce così fin da questo pomeriggio di spazi dedicati alla guerra Russia Ucraina: Speciale Quarta Repubblica è in onda su Rete 4 fino alle 18.55 a seguire l’edizione classica del Tg4. Sempre su Rete4 Stasera Italia con al timone Barbara Palombelli fino alla prima serata informerà il pubblico sugli sviluppi del conflitto che su Twitter viene definito dagli utenti come la Quarta Guerra Mondiale. La linea dalle 21.30 circa passa a Paolo Del Debbio con Speciale Dritto e Rovescio che senza tralasciare la cronaca dà ampio spazio alle news dell’ultim’ora dall’Ucraina.

Parlavamo di visione ambivalente che l’azienda ha della televisione, ci riferiamo alla scelta di studiare l’offerta di programmazione in base al taglio del canale senza tralasciare l’intrattenimento che interessa una vasta fetta di pubblico. Così il palinsesto Mediaset di oggi 24 febbraio conferma su Canale 5 al momento in cui scriviamo la prima serata del Grande Fratello VIP. Anche su Twitter la conferma questa sera su Canale 5 il GF va in onda e parlerà di come cambiano gli equilibri della Casa in queste ore.

