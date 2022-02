Pierfrancesco Favino chi è la moglie

Pierfrancesco Favino è felicemente vive felicemente al fianco di una collega attrice, figlia d’arte. Scopriamo qualcosa in più su di lei, evidenziando in quali film o serie TV potreste averla apprezzata negli anni.

Una lunga storia d’amore, la loro, che prosegue da circa 20 anni. Il loro è vero amore e, per quanto non gradiscono vivere costantemente sotto i riflettori, formano chiaramente una delle coppie più ammirate del mondo dello spettacolo.

Chi è la moglie di Pierfrancesco Favino

Per quanto online si continui a cercare il nome della moglie di Pierfrancesco Favino, occorre precisare come la coppia abbia scelto di non sposarsi. Il suo nome è Anna Ferzetti e i due sono fianco a fianco da circa 20 anni. Fino a oggi non hanno ancora sentito il bisogno di sugellare la relazione con delle nozze. È un pensiero accarezzato in alcune circostanze, ha spiegato lei in una vecchia intervista, senza escludere un’ipotesi del genere in futuro.

Si sono conosciuti nel 2003 a una festa di amici in comune. In questa circostanza hanno ballato per la prima volta insieme e da allora non si sono più lasciati. A lungo hanno vissuto nello stesso condominio, pur avendo appartamenti differenti. Ben tredici anni dividono i due. Lui è un classe 1969 e lei una 1982. Anna non ha ancora compiuto 40 anni mentre Piefrancesco ne ha 52. Entrambi nati a Roma, formano una coppia splendida e il frutto del loro amore sono due figlie: Greta e Lea.

Anna Ferzetti carriera

Anna Ferzetti è una figlia d’arte. Suo padre era infatti Gabriele Ferzetti, storico attore italiano defunto nel 2015. Sorprendentemente non è stato però il genitore a spingerla verso questo mondo, bensì il suo compagno. Favino l’ha incitata a mettersi alla prova dopo la nascita di Greta, tornando in scena dopo alcune esperienze.

In ambito cinematografico ha recitato in film come Terapia di coppia per amanti, Domani è un altro giorno e 3/19. Più ampia invece l’esperienza televisiva, con serie e film per la TV di successo come Il tredicesimo apostolo: La rivelazione, SKAM Italia, Rocco Schiavone e Tutti per 1 – 1 per tutti.

