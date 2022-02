Tess Masazza chi è e cosa ha fatto con Christian De Sica

Lol 2 è stato travolto dall’uragano Tess Masazza che, come tanti personaggi celebri sul web, si è scontrata con la reazione di parte del pubblico di massa, che ne ignorava l’esistenza. Ecco, dunque, chi è l’attrice comica e influencer.

Scopriamo un po’ di più sulla carriera di Tess Masazza, che ha all’attivo un importante progetto sul web, molte collaborazioni e anche alcuni film. Sapevate che ha collaborato con Christian De Sica ed Enrico Brignano? Ecco in che occasione.

Chi è Tess Masazza

Su Prime Video sono disponibili le prime quattro puntate di Lol 2 – Chi ride è fuori, seconda edizione del programma comico condotto da Fedez e Frank Matano. Tra i concorrenti c’è Tess Masazza, che ha subito scatenato la curiosità del pubblico. La prima descrizione che si può fare di lei è che si tratta di una famosa influencer. Ha origini latino americane e su Instagram vanta circa 700mila follower.

I primi passi nel mondo dello spettacolo li ha mossi lavorando come assistente alla fotografia. Una passione tramutata in professione, ma ben presto ha abbandonato il dietro le quinte, ponendosi dinanzi alla telecamera. Nel 2014 ha aperto un blog arricchito poi di riflessioni sulla sua vita, per poi trovare il successo con il canale YouTube, Melodramachic by Tess Masazza.

È questo l’inizio della svolta, con la serie Insopportabilmente donna che fa il botto di visualizzazioni (annunciato il romanzo per Sperling & Kupfer). Gioca con i luoghi comuni legati al mondo femminile e conquista il pubblico di ambo i sessi. Viene notata anche da Sky, che le affida Insopportabilmente X-Factor. Nel 2016 la sua verve la conduce in radio, dove conduce il programma Zerbiantor su Radio DeeJay al fianco di Luca Zerbi. L’anno dopo si cimenta con il Prima Festival, prendendo poi parte al suo primo film nel 2018, Poveri ma ricchissimi. È in quest’occasione che recita al fianco di Christian De Sica. Interpreta il ruolo di Chloe, giovane ragazza che sostiene d’essere la figlia di Danilo Tucci, che però ritiene si tratti semplicemente di uno scherzo.

Tess Masazza, vita privata

Tess Masazza è nata a Los Angeles il 15 marzo 1987. Suo padre è francese e sua madre africana. Per questo motivo ha avuto modo di girare un po’ il mondo quando era molto giovane. Si è ritrovata in Italia poco dopo la fine del liceo, stanziandosi a Milano, dove vive attualmente.

Sul fronte amoroso sappiamo che ha vissuto una lunga storia d’amore con un giovane quando lavorava come animatrice in un villaggio turistico. Dieci anni insieme, vivendo anche in parte all’estero, per poi lasciarsi nel 2018. Attualmente pare sia single.

