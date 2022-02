Fausto Biloslavo chi è il giornalista Mediaset in Ucraina

Fausto Biloslavo, andiamo alla scoperta del giornalista che segue il conflitto in Ucraina per contro di Mediaset.

Gli inviati di guerra stanno diventando i volti di riferimento per capire bene cosa sta succedendo in Ucraina. Il conflitto è arrivato in Europa e questi instancabili giornalisti forniscono delle testimonianze preziose su ciò che sta succedendo a est. Tra questi c’è anche Fausto Biloslavo, inviato in Ucraina per contro di Mediaset: scopriamo tutto sul giornalista.

Chi è Fausto Biloslavo

Fausto Biloslavo nasce a Trieste nel novembre 1961 e si laurea in Scienze politiche, scegliendo poi la carriera da giornalista. Si specializza presto nella cronaca di guerra, seguendo nel 1982 il conflitto in Libano come fotografo freelance. Nella sua carriera Biloslavo ha vissuto anche momenti difficili, come quando nel 1987 è stato catturato in Afghanistan dalle forze filo-sovietiche ed è stato liberato solo dopo sette mesi di detenzione.

Negli anni ’90 ha seguito il conflitto nei Balcani, mentre nel 2001 è tra i primi giornalisti a entrare nella Kabul liberata dai talebani e segue il conflitto in Iraq insieme alle truppe anglo-americane. Il suo prestigio come giornalista si fa sempre più crescente e infatti Biloslavo collabora con tantissime testate, sia italiane che straniere. Nel 2011 è l’ultimo giornalista italiano a intervistare Gheddafi prima del suo assassinio ed è anche il primo italiano a essere aggregato all’esercito afgano per girare un reportage.

Una carriera lunga e impegnativa quella di Biloslavo, che oggi si ritrova ancora una volta a dover seguire un conflitto che sta imperversando in Europa. Il giornalista infatti sta seguendo in Ucraina il conflitto scatenato dalla Russia, facendo da reporter per il Giornale e per le reti di Mediaset. Ancora una volta, Biloslavo è tra i testimoni delle guerre che sconvolgono le zone di tensione del mondo.

