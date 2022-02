Ci si avvicina al finale della prima stagione di Fosca Innocenti, fiction Mediaset con protagonista Vanessa Incontrada. La terza puntata è la penultima per quest’anno e promette grandi sorprese.

Un personaggio molto noto ha perso la vita e Fosca e la propria squadra dovranno riuscire a risolvere il delicato caso. Il vice questore, intanto, si ritroverà sorprendentemente alle prese con un nuovo interesse romantico, in grado forse di farle dimenticare Cosimo.

Fosca Innocenti, anticipazioni terza puntata

Ecco le anticipazioni della terza puntata di Fosca Innocenti, in programma per venerdì 25 febbraio in prima serata su Canale 5, alle ore 21.20. Sorprendentemente la ben nota cantante lirica Jutta Fisher accetta di esibirsi in un agriturismo. Non il suo solito palcoscenico. La struttura è gestita da Francesco Rossi e da sua moglie Oriana. Tutto pare andare per il meglio ma dopo l’esibizione la donna sparisce nel nulla. Di primo mattino, poi, si lascia alle spalle il manager e compagno Alberto Morucci, dirigendosi in quello che tutti conoscono come il bosco del diavolo. È qui che viene ritrovato il suo cadavere. Un caso davvero inspiegabile per Fosca Innocenti e la sua squadra.

Per riuscire a risolvere questo mistero occorre comprendere i motivi che hanno spinto la Fisher ad accettare di esibirsi in un agriturismo. Una decisione tanto strana e fuori dall’ordinario da avere necessariamente un ruolo in questa triste vicenda. Le indagini avvicinano Fosca a Marcello Ognis, un critico musicale particolarmente affascinante, che conosceva bene la defunta. Nel frattempo Giulia indaga sul caso di un pusher che ha venduto della droga a due giovani fidanzati.

Sullo sfondo Cosimo è ormi a un passo dalla partenza ma Fosca per la prima volta pare distratta da altri pensieri, tutti rivolti a Marcello. La loro conoscenza si approfondisce e nulla esclude che possano iniziare a provare dei sentimenti. Cosimo potrebbe rendersi conto d’essere geloso? Questo nuovo “amore” potrebbe distrarre Fosca dalle indagini?

