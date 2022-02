Francesca Mannocchi chi è l’inviata di guerra di La7

Francesca Mannocchi, scopriamo chi è l’inviata di guerra per La7: tutto su una delle protagoniste di questo periodo molto complicato.

Il conflitto scoppiato in Ucraina ha fatto ripiombare l’Europa nella guerra e diventa particolarmente delicato il lavoro degli inviati che si occupano di fornire costanti aggiornamenti da quelle zone di conflitto. Tra questi c’è Francesca Mannocchi, inviata di guerra per La7 i cui reportage di guerra stanno fornendo importanti testimonianze. Scopriamo dunque chi è la donna che in questi giorni sta seguendo la situazione tesa tra Ucraina e Russia.

Chi è Francesca Mannocchi

Classe 1981, Francesca Mannocchi si è laureata in storia del cinema e dopo gli studi ha deciso di impegnarsi nel giornalismo. Collabora con tantissime testate di prestigio, sia italiane come Rai3, La7, Sky Tg24 e Internazionale, che estere come The Guardian e The Observer. Si occupa in maniera particolare della situazione dei paesi arabi della Turchia e nel 2015 ha vinto il Premio Franco Giustolisi “Giustizia e Verità” grazie a un’inchiesta sul traffico di migranti e sulle carceri libiche.

La sua attività giornalistica si dipana anche in altri ambiti, come quello documentaristico e quello editoriale. Ha dato vita ai documentari Isis, Tomorrow e The Lost Souls of Mosul e ha scritto due libri: Io Khaled vendo uomini e sono innocente e Bianco è il colore del danno. In quest’ultimo scritto ha parlato della sua esperienza con la sclerosi multipla, malattia che le è stata diagnosticata nel 2017 e che le ha offerto un nuovo punto di vista sulla vita.

Per quanto riguarda la sfera privata, Francesca Mannocchi è fidanzata con Alessio Romenzi, uno dei più importanti fotografi di guerra del mondo, vincitore anche del World Press Photo nel 2013 con le sue immagini in Siria. La donna ha anche un figlio di nome Pietro, anche se non sappiamo se sia figlio di Alessio o di qualche relazione precedente.

