Gf VIP, Alfonso Signorini svela retroscena sulla mancata sospensione del reality

Alfonso Signorini magistralmente rivela perché è andato in onda il Grande Fratello VIP ieri sera 24 Febbraio mentre su Rai 1 c’era lo speciale Tg1

Ieri sera non sono andati in onda gli episodi di Doc2 nelle tue mani, erano in programma l’undicesimo ed il dodicesimo appuntamento con la fiction e così si allunga il finale di stagione. Al suo posto lo speciale Tg1 dedicato alla guerra Russia-Ucraina. Mediaset è scesa in campo con quello che ormai è diventato il canale tematico di news e approfondimenti: Rete 4, con Quarta Repubblica e poi con Dritto e Rovescio. Canale 5, rete ammiraglia, ha fatto una scelta diversa rispetto al diretto competitor sulla tv di Stato. Alfonso Signorini, ad inizio puntata di ieri sera 24 Febbraio, non ha indugiato a spiegare perché il Grande Fratello VIP è andato in onda a differenza di Doc2.

Ultime notizie Gf VIP, il discorso di Alfonso Signorini

Mi prendo soltanto minuto per dire che questa mattina abbiamo avuto tutti un brutto risveglio. Inizia così il discorso di Alfonso Signorini per spiegare ai telespettatori la scelta di andare in onda con il Grande Fratello VIP ieri sera 24 febbraio. Ci siamo svegliati con le immagini di guerra, continua il conduttore, una parola a cui non eravamo più abituati, addirittura non concepivamo più una guerra. Alfonso ha poi rimarcato quanto le immagini dall’Ucraina ci toccano nel profondo e ledono il concetto di libertà. La produzione ha ben chiaro quali sono i veri problemi della vita, non di certo quelli del Grande Fratello VIP.

La diretta di ieri sera è andata in onda perché si è scelto di fare compagnia ai telespettatori. Di fare puro show senza pretese e senza obiettivi se non quello di intrattenere il pubblico. Si conclude così il discorso di Signorini, diretto e magistrale nel suo stile che ha spazzato via pietismo e retorica spicciola che non sono nel DNA di questa edizione del Gf VIP. La scelta è in linea con il sentiment del pubblico che ha premiato la scelta in andare in onda con il reality lasciando in trend l’hashtag legato alla trasmissione per l’intera serata. The show must go one, se il telespettatore vuole.

