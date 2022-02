GF Vip, dopo la puntata del 24 Febbraio Soleil disperata poi chiarisce con Davide

Non in onda al Gf Vip del 24 Febbraio Soleil scoppia in lacrime dopo la lettera della zia. A fine diretta si avvicina a Davide per chiarire

Non è stata una serata facile quella di ieri 24 febbraio al grande fratello VIP per Soleil. Non è stata protagonista indiscussa della puntata come le altre volte ma ha lasciato comunque il segno con un momento molto delicato. Durante la diretta Alfonso Signorini le ha mostrato una lettera della zia Daniela. La reazione in onda su Canale 5 non si é vista ma su Mediaset Extra era ben visibile la sua disperazione è crollata. Poi a fine puntata prima di essere chiamata in confessionale si è avvicinata a Davide per un inizio di chiarimento ripercorriamo i momenti che hanno portato al crollo fuorionda di Soleil.

Gf Vip 24 Febbraio, la lettera della zia per Soleil

Nella puntata di ieri sera del 24 Febbraio del Grande Fratello VIP Soleil prima di ricevere a sorpresa la lettera di sua zia Daniela ha chiarito il suo attuale rapporto con Alex Belli con queste parole: Ho sempre parlato molto chiaramente dei sentimenti di quello che ho provato e di quello che non ho provato, anzi di quello che non provo. Sono stata sempre molto coerente con me stessa e con tutta la situazione. Alex ha fallito in questo senso perché non c’era bisogno di farmi pressione, non capisco ancora ad oggi cosa volesse esattamente da parte mia. Non riesco a spiegarmi ancora oggi perché volesse questa esposizione, che io dichiarassi che lo amassi, ha fallito.

Quando dissi che lo amavo, ribadisco l’amavo come persona ed ho ancora oggi affetto e lo apprezzo. Amare umanamente è diverso, è avere stima di un uomo ed apprezzarlo come essere umano sotto tanti punti di vista. Il ti amo come si dice al proprio innamorato è un altro livello. Ho detto che ci stavamo per innamorare e quando mi sono resa conto che stessimo andando oltre l’amicizia ho immediatamente freezato quel sentimento. Alex ha ormai rovinato tutto, la cosa a cui tenevo di più in questo percorso qui dentro al Grande Fratello VIP era la nostra amicizia, ma ora non è più possibile continuarla fuori.

Soleil ha poi ricevuto una lettera di sua zia Daniela che le ha detto che ha fatto bene a prendere le distanze da Alex Belli e di ripartire nel suo percorso al Gf VIP da se stessa. A sorpresa anche Delia Duran è stata d’accordo con le parole della parente di Soleil, che bisogna mettere al centro se stesse e si è anche riconosciuta in alcuni passaggi di quella lettera quando ha detto di pensare al proprio percorso e non a chi aveva di fianco.

Gf Vip 24 Febbraio, il crollo di Soleil

Succede tutto fuorionda su Canale 5, mentre è visibile su Mediaset Extra. Durante la pubblicità Soleil è devastata, ribadisce che questa puntata è stata molto più forte di quella precedente, prima la notizia della guerra tra Russia ed Ucraina, poi l’eliminazione di Katia Ricciarelli ed infine la lettera della zia Daniela. Scoppia in lacrime dicendo di essere delusa da se stessa e del non essersi accorta prima di quello che stava accadendo, ha ricevuto sempre tante delusioni soprattutto nella sfera delle amicizie e si pente di non aver ancora capito come funziona il mondo. A consolarla Manila e Sophie, in particolare la Nazzaro ribadisce che è ancora giovanissima e che è normale che succeda, fa parte della vita.

