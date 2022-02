Palinsesto Rai oggi 25 Febbraio: cosa non va in onda per la guerra

Impossibile non modificare in maniera concreta il palinsesto Rai, rete di Stato tenuta a un’informazione costante e corretta in caso di situazioni tanto gravi come la guerra tra Russia e Ucraina. I primi cambiamenti sono avvenuti giovedì 24 febbraio e proseguiranno.

Ecco in che modo il palinsesto Rai viene modificato dalla guerra in Ucraina avviata dalla Russia di Putin. Più spazio all’informazione e agli approfondimenti, così da comprendere cosa in realtà stia accadendo nel mondo. Ecco i programmi che non andranno in onda sulle reti Rai.

Palinsesto Rai, i programmi non in onda il 25 febbraio

La programmazione Rai sarà fortemente influenzata dalla guerra in Ucraina. Non potrebbe essere altrimenti, d’altronde. Le decisioni prese sono di differenti tipi. Vi sono programmi cancellati per il timore di clamorosi flop in termini di ascolti, altri perché il clima non è di certo l’ideale e altri ancora perché si ha necessità di colmare quello spazio con dell’informazione aggiuntiva.

Iniziamo col dire che non andrà in onda Il Cantante mascherato, che sarà sostituito da una replica de Il Commissario Montalbano. Nello specifico sarà proposto l’episodio Un covo di vipere. Andiamo però in ordine e guardiamo a Rai 1:

Ore 7 : speciale Tg1, dal titolo L’invasione

: speciale Tg1, dal titolo L’invasione Ore 9 : Unomattina

: Unomattina Ore 9.55 : non andrà in onda Storie italiane

: non andrà in onda Storie italiane Ore 10.30 : speciale Tg1 con informativa urgente del Presidente del Consiglio Mario Draghi alla Camera dei deputati

: speciale Tg1 con informativa urgente del Presidente del Consiglio Mario Draghi alla Camera dei deputati Ore 12 : regolare programmazione

: regolare programmazione Pomeriggio e prime time: tutto confermato. Andranno in onda i programmi seguenti: È sempre mezzogiorno, Oggi è un altro giorno, Il Paradiso delle signore, La vita in diretta e Soli ignoti – Il ritorno

Occorre precisare come ogni programma in onda potrà essere soggetto a brusche interruzioni dovute a breaking news. Gli speciali del Tg1 potrebbero non essere programmati a causa di situazioni drammatiche in atto.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI