Andiamo alla scoperta dei dettagli della vita privata di Maccio Capatonda: chi è la fidanzata del comico di Lol 2

Marcello Macchia, in arte Maccio Capatonda, è uno dei protagonisti della seconda stagione di Lol. Una lunga carriera per lui, col successo arrivato grazie a Youtube e poi suggellato anche dall’approdo al cinema. Andiamo però a scoprire qualcosa in più sulla vita privata di Maccio Capatonda, in particolare sulla sua situazione sentimentale e sulla sua fidanzata.

Maccio Capatonda: chi è la fidanzata

Non si conosce molto sulla vita privata del comico, che a dispetto della grande notorietà mantiene il riserbo sulla sua sfera personale. Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, il comico dovrebbe essere fidanzato con una ragazza di nome Myriam, di cui praticamente non si sa niente. I due non hanno figli, ma ad unirli c’è la passione per i gatti, che Maccio ha definito dei “figli surrogati”.

Se sulla fidanzata attuale di Maccio Capatonda non sappiamo praticamente nulla, conosciamo benissimo una vecchia fiamma del comico. Si tratta di una delle showgirl più famose dello star system italiano, ovvero Elisabetta Canalis. Il comico ha raccontato di avere avuto una breve relazione con la donna, durata appena tre mesi. Maccio ha però ammesso che la storia non è andata benissimo e che probabilmente Elisabetta era più intrigata dal suo personaggio che proprio da Marcello in sé, tanto che, dopo averlo conosciuto bene, l’ha praticamente lasciato.

Nessun dramma però per Maccio Capatonda, che dopo la fine della liaison con la Canalis ha ritrovato l’amore con Myriam e oggi pare essere felicemente fidanzato. Il comico ha raccontato di aver vissuto un periodo delicato, di essersi sentito chiuso nel suo personaggio e chissà che Myriam non abbia giocato un ruolo chiave nel superamento di questo momento di stasi che capita spesso nelle vite degli artisti.

