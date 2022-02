Più forti del destino quando inizia: ora è ufficiale, anticipata

Mediaset si prepara a lanciare una nuova fiction che promette di travolgere gli spettatori. Un titolo di punta, Più forti del destino, la cui messa in onda è stata anticipata. Si tratta di un remake italiano di una produzione francese, Destini in fiamme (Le Bazar de la Charité).

Sta andando in onda il promo di Più forti del destino, le cui poche immagini in circolazione fanno ben sperare il pubblico appassionato delle reti Mediaset. Si ritorna al passato, con una serie in costume che promette di ricalcare il successo dei grandi titoli del passato.

Più forti del destino, quando esce

Per molto tempo il pubblico è rimasto con il fiato sospeso, in attesa di scoprire l’esatta data d’uscita di Più forti del destino. C’è grande voglia di immergersi in una nuova storia tormentata, con ambientazioni da sogno. L’ipotesi era quella di procedere con la messa in onda tra fine marzo e inizio aprile. Gli equilibri della programmazione Mediaset sono però cambiati ed ecco quando uscirà Più forti del destino: mercoledì 9 marzo 2022. Ecco la data da segnare sul calendario per la nuova prima serata di Canale 5.

Più forti del destino, trama e cast

A Palermo la gente attende con ansia l’inizio della fiera, che espone nei vari padiglioni oggetti di ogni sorta, provenienti anche da differenti parti del mondo. Grande curiosità dei locali per conoscere le nuove invenzioni esposte, e non solo.

Di colpo l’attenzione generale sembra convogliarsi intorno a un singolo padiglione, che espone le creazioni di un architetto italiano di nome Ernesto Basile. Tra le novità vi è anche il cinematografo. La folla non può fare altro che accalcarsi ma questo genera una situazione incontrollabile. In poco tempo divampa un incendio che nessuno è in grado di domare.

Le fiamme interrompono l’esposizione e uccide alcune persone, soprattutto donne. Un elemento importante della trama, dal momento che nella Sicilia di fine Ottocento il sesso femminile viene sottoposto a costanti ingiustizie. È una società maschilista quella nella quale si ritrovano a vivere e i loro diritti sono decisamente minimi.

Giulia Bevilacqua interpreta Arianna, moglie di un politico corrotto. Ne è succube, costretta a fare tutto ciò che lui pretende. Vive sotto minaccia, non potendo vedere sua figlia in caso di disobbedienza. Si sente chiusa in una gabbia, come se fosse un oggetto. È così che l’uomo la vede: una sua proprietà.

Laura Chiatti interpreta Rosalia, domestica di Arianna. È sopravvissuta al terribile incendio ed è stata fatta prigioniera da una nobildonna che intende farla passare per sua figlia. Inizialmente ritiene di poter godere delle ricchezze della donna, ma poi si rende conto c’è dell’altro.

Ecco il cast di Più forti del destino:

Giulia Bevilacqua: Arianna

Laura Chiatti: Rosalia

Loretta Goggi: Elvira

Dharma Mangia Woods: Costanza

Sergio Rubini: Pietro Lucchesi

Leonardo Pazzagli: Libero

Stefano Rossi Giordani: Saverio

Marta Bulgherini: Maria

Thomas Trabacchi: Guglielmo

Paolo Sassanelli: Augusto

Francesca Valtorta: Margherita

Giovanni Anzaldo: Giuseppe

Alessia Giuliani: Matilde

Teodoro Giambanco: Antonio

Francesco Meoni: Gaetano Barba

