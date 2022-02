Robert Pattinson chi è la fidanzata attuale: modella da paura

Robert Pattinson è pronto a fare il proprio esordio al cinema con il nuovo The Batman di Matt Reeves, in uscita al cinema il 3 marzo 2022. Di recente lo si è visto fianco a fianco con la splendida Zoe Kravitz, tra spot e impegni stampa per la presentazione della pellicola. Una grande alchimia tra i due ma è un’altra la ragazza che da anni gli fa battere il cuore.

Scopriamo un po’ di più della vita privata di uno degli attori più riservata di Hollywood. Chi è la fidanzata di Robert Pattinson? Neanche a dirlo, si tratta di una giovane dalla bellezza disarmante.

Robert Pattinson, chi è la fidanzata

Tutte le sue fan devono mettersi l’animo in pace, il cuore di Robert Pattinson batte da anni per un’altra donna. Si tratta di Suki Waterhouse. Un nome che potrebbe non dire molto a chi non segue il mondo della moda. Per gli appassionati, invece, è una celebrità. Ha 30 anni e dal 2018 è al fianco del famoso attore, che tra non molto farà il proprio esordio come nuovo Batman nella pellicola di Matt Reeves, che promette di reinventare la figura del cavaliere oscuro al cinema, proprio come il suo fidanzato, Suki ha origini londinesi. Si è fatta spazio tra le passerelle più importanti al mondo ma, al tempo stesso, vanta anche un intrigante curriculum cinematografico.

Chi è Suki Waterhouse

Nata il 5 gennaio 1992, Suki Waterhouse è di sei anni più piccola del fidanzato Robert Pattinson, che a maggio 2022 compirà 36 anni. È originaria di Londra, precisamente del quartiere Hammersmith. La sua carriera cinematografica è senza dubbio interessante. Il primo ruolo televisivo lo ha ottenuto nel 2010 nella serie TV Material Girl, dove appare in 1 episodio. Sul grande schermo le cose sono andate decisamente meglio. Trova spazio in alcune pellicole dal 2012 al 2015, dal remake di Pusher a The Divergent Series: Insurgent.

Si fa finalmente notare nel 2016, ritrovandosi in ben tre film in sala. Interessante Pride + Prejudice + Zombies, adattamento del classico di Jane Austen, ma con i non morti. Decisamente intrigante The Bad Batch, seconda pellicola dell’apprezzatissima regista Ana Lily Amirpour. All’elenco aggiungiamo, tra gli altri, Assassination Nation di Sam Levinson, Pokemon: Detective Pikachu, Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen e Il concorso. Fortunatamente pare difficile pensare come possano concorrere per lo stesso ruolo, quindi il problema della concorrenza dentro casa è risolto.

Negli anni ha posato per differenti copertine importanti, da Vogue a Elle, da Glamour a Maria Claire, indossando abiti di Miu Miu, Balenciaga, Alexander Wang, Burberry e non solo.

Robert Pattinson e Suki Waterhouse, vita privata

La privacy è molto importante per i due. Nonostante si tratta di personaggi costantemente sotto i riflettori, sono alquanto abili nel tenere per sé la propria storia d’amore. Sappiamo che si frequentano dal 2018 (nel 2013 si è conclusa la precedente importante storia d’amore di Robert Pattinson con Kristen Stewart).

Nel 2021 si era parlato di matrimonio ma la notizia è stata poi smentita. Si tratta di rumor che circolano, senza che i due proferiscano parole in merito. Pare che la coppia trascorra molto tempo a New York. Così pare dagli scatti rubati da alcuni paparazzi. La loro casa è però a Londra, dove Pattinson ha fatto ritorno, considerando come Suki vivesse lì.

