Totti patrimonio: quanto guadagna er pupone senza calcio?

È stato uno dei calciatori più importanti del XXI secolo, capitano della Roma e campione del mondo con la Nazionale italiana. Da qualche anno però Francesco Totti ha appeso gli scarpini al chiodo, al termine di una carriera pazzesca e di una giornata emozionante che è rimasta impressa negli occhi e nel cuore di tutti gli appassionati di calcio. Ma dopo la fine della carriera da calciatore, cosa fa Francesco Totti? Scopriamo il patrimonio senza calcio del Pupone.

Francesco Totti: il patrimonio senza calcio

Una volta finita la carriera da calciatore, Francesco Totti è rimasto inizialmente nel calcio e ovviamente nella sua Roma, con un ruolo dirigenziale che però dopo un po’ di tempo l’ex capitano ha lasciato, dando il definitivo addio alla squadra con cui ha passato praticamente tutta la vita. In che modo ora l’ex capitano costituisce i propri guadagni? Sicuramente la lunga carriera da calciatore, tra contratti e sponsorizzazioni, gli ha fruttato un bel tesoretto, da unire a quello della moglie Ilary Blasi, da anni ormai uno dei volti principali della televisione italiana.

L’attività principale del Pupone nella sua vita fuori dal campo consiste nella società di consulenza sportiva CT10 Management, che si occupa di gestire gli interessi dei calciatori. Totti si è concentrato principalmente sul mercato dei giovani e negli ultimi tempi è balzato alle cronache uno dei suoi assistiti, Cristian Volpato, che ha trovato il primo gol con la maglia della Roma. Per il resto, Totti è presente in moltissime pubblicità e ogni tanto si vede ad alcuni eventi. Per il resto, i guadagni dell’ex capitano della Roma vengono da investimenti fatti quando era ancora calciatore, specialmente nel settore immobiliare, con la creazione di diverse società che sono detenute dalla holding Numberten Srl, costituita nell’ormai lontana 2001.

Anche fuori dal campo da gioco dunque Totti continua ad accumulare importanti guadagni che vanno ad alimentare un patrimonio ormai parecchio ingente.

