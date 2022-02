Vanni Oddera ex moglie con chi stava quando ha conosciuto Lucilla Agosti

Avete mai sentito parlare di Vanni Oddera? Probabilmente non siete appassionati di motocross. È infatti il campione italiano di motocross freestyle. Il suo nome ha però iniziato a circolare anche in ambito gossip di recente.

Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata di Vanni Oddera. Gli appassionati di VIP sano bene come sia il compagno di Lucilla Agosti. Sapete però chi è la sua ex fidanzata?

Chi è Vanni Oddera

Nato a Savona il 18 novembre 1980, Vanni Oddera è un appassionato di moto fin da bambino. A 12 anni ha però scoperto di soffrire di una patologia molto rara. Nel corso di un’intervista ha spiegato d’avere il cuore a destra e così tutti gli organi invertiti.

La sua passione, coltivata negli anni, lo ha portato a imporsi nel mondo dello sport professionistico. È infatti diventato campione nazionale e internazionale di motocross freestyle. Nel 2009 ha poi deciso di dare il via a un progetto splendido di Mototerapia, dedicato alle persone più fragili, affette da gravi patologie, disabilità o autismo. Uno sguardo rivolto a chi ha più bisogno. Vanni Oddera vita privata

Nel 2021 è diventata di dominio pubblico la relazione tra il campione Vanni Oddera e la celebre conduttrice Lucilla Agosti. La loro storia, come descritto da Chi nel 2021, è nata durante una manifestazione alla quale entrambi erano accompagnati dai rispettivi partner. In nome di questo colpo di fulmine hanno posto fine alle loro storie precedenti, tenendo poi segreta alla stampa questa relazione. Sono entrambi genitori e il caso vuole l’unica figlia di Vanni si chiami Alma, proprio come una delle bambine dell’Agosti. Un solo anno di differenza tra loro. Dall’ex compagno però la conduttrice ha avuto altri due figli, Cleo e Diego.

Vanni Oddera, ex fidanzata

Non si hanno grandi informazioni in merito all’ex fidanzata di Vanni Oddera. Il suo nome dovrebbe essere Jessica Buoncuore, madre della piccola Alma nata nel 2018. Una sportiva e amante di uno stile di vita condotto all’aria aperta, stando a quanto possiamo vedere scandagliando i social. Così come fatto nei primi periodi di storia con Lucilla Agosti, i due hanno tenuto per sé la loro relazione.

